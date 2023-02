Elena Cisonni trovata morta in casa/ Ex modella aveva 34 anni: malore improvviso

Elena Cisonni trovata morta in casa: aveva 34 anni

Tragedia in casa a Pove del Grappa nella giornata di mercoledì 15 febbraio. Elena Cisonni, esperta di moda, è stata trovata in bagno priva di vita nella casa dei genitori. La donna viveva a Milano ma era tornata a casa per passare del tempo con i genitori: il padre è Vincenzo Cisonni, ex sindaco di Valstagna. I genitori hanno trovato il corpo della figlia disteso in bagno e hanno lanciato tempestivamente l’allarme ma quando i soccorsi sono arrivati la donna era già morta.

Elena era un’esperta di moda e a sua volta modella: lavorava a Milano, dove viveva ormai da diversi anni. La 34enne sarebbe deceduta a causa di un improvviso malore. Per scongiurare ogni ipotesi, la Procura di Vicenza ha disposto l’autopsia sul corpo della giovane per fare luce sui dettagli della morte. Elena a Milano lavorava nel settore della moda: anni fa aveva sfilato anche come modella e nel 2017 aveva partecipato al reality di Sky “Italia’s Next Top Model”.

Disposta l’autopsia sul corpo di Elena Cisonni

Come riporta Il Giornale di Vicenza, Elena Cisonni era tornata a Pove del Grappa, dove vivono i genitori, per passare un po’ di tempo con loro. Proprio la madre e il padre dell’ex modella hanno trovato il corpo della figlia, riverso in bagno: la mamma e il papà hanno dato immediatamente l’allarme, sperando che la donna fosse ancora viva. I sanitari dell’ospedale San Bassiano sono corsi nell’abitazione di famiglia ma non c’è stato nulla da fare: Elena era già deceduta da alcune ore.

Il decesso sarebbe stato causato da un malore impossibile da prevedere che non avrebbe lasciato scampo alla donna, che non avrebbe avuto nemmeno il tempo di chiedere aiuto. Intanto i carabinieri della Compagnia di Bassano hanno avviato accertamenti. Indaga anche la Procura di Vicenza per capire cosa sia successo alla 34enne: sul corpo verrà eseguita un’autopsia.

