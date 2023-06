Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo escono allo scoperto?/ Primo bacio in pubblico, fan entusiasti

Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo hanno una relazione: la foto del bacio

Nelle scorse settimane i rumor sulla storia d’amore tra Elena D’Amario, ballerina di Amici, e Massimiliano Caiazzo, attore di Mare Fuori. Successivamente, Deianira Marzano e Venza aveva parlato di crisi di coppia: “Io e Amedeo Venza vi avevamo promesso di approfondire il gossip sulla coppia in crisi. Sono una coppia bellissima e ben assortita. Lei è una ballerina professionista e lui un attore professionista. Possiamo solo darvi le iniziali del nome: D.C. E speriamo di rivederli presto insieme”.

Le voci di crisi sono state spazzate via da alcune foto della coppia qualche giorno dopo. Adesso, però, Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo sembrano usciti definitivamente allo scoperto. I paparazzi di Diva e Donna hanno immortalato un bacio pubblico e appassionato tra i due che ha confermato la relazione. I fan sono entusiasti e in molti hanno riservato per la coppia parole positive augurando loro il meglio.

Elena D’Amario e l’amore: “Ho deciso di metterlo da parte”

Elena D’Amario, dunque, sembra fare coppia fissa con Massimiliano Caiazzo da diversi mesi. Due anni fa, però, la ballerina di Amici parlando con gli allievi dichiarava: “L’amore è una cosa importante, fondamentale. La mia scelta è stata quella di metterlo da parte.”

E ancora: “La mia è una vita molto intensa che senza perseveranza e tenacia non puoi fare. Poi son dell’idea che l’amore quando capita capita, non ci sono oceani e non ci sono distanze. Però per me è difficile trovare l’amore“. A quanto pare, finalmente, la bella ballerina sembra aver ritrovato l’amore dopo un lungo periodo single in cui si è dedicata alla carriera e alla passione per la danza.

