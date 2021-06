Elena D’Amario “per me è difficile trovare l’amore”/ “La mia scelta è stata quella di metterlo da parte”

Elena D’Amario ospite della nuova puntata di “Verissimo Le Storie“, il meglio di del rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. La ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi è pronta a raccontarsi a cuore aperto: dalla passione per la danza alla vita privata fino all’uscita del libro “Salto”. Una autobiografia in cui ha condiviso con i suoi fan (e non solo) la sua passione per la danza: “ballare è magia. La danza per me è una terapia. Quando ballo mi sento vera. Posso sentirmi morire, ma continuo. Non ce la faccio più, ma salto. Scopro che tutto quello che in sala prove mi fa paura, sul palco non esiste più”. Un libro che Elena ha deciso di regalare anche ai finalisti dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi: “questo libro è la mia storia, la raccolta delle mie esperienze, dei miei incontri, è la storia di un sogno. Pensare che ora i ragazzi stiano leggendo il mio libro mi riempe di gioia, spero che possa dargli la forza per questo salto finale”.

Elena D’Amario si è fatta conoscere dal grande pubblico televisivo durante la sua partecipazione nel 2009 al talent show Amici di Maria De Filippi. Un “debutto” importante che l’ha vista poi diventare ballerina professionista nel 2015. La passione per la danza è arrivata molto presto: a soli 10 anni Elena ha cominciato a studiare danza classica e tornando indietro nel tempo ha raccontato: “ricordo ancora quando mia madre mi accompagnò alla mia prima lezione di danza; lì tutto cambiò”.

Proprio con la madre, Elena ha un rapporto davvero speciale come conferma un lunghissimo messaggio pubblicato su Instagram in occasione della festa della mamma. “Tutti i giorni dovrebbe essere il tuo giorno. Mi hai donato la vita. Mi hai curato, indirizzato, seguito, insegnandomi ad amare e ammirare il prossimo, a riconoscere il buono nelle cose e a provare a cercarlo anche quando forse non c’è. Ti amo mamma. Immensamente, ti rispetto e ti devo tutto. Non ti vorrei mai deludere” ha scritto la ballerina che oggi, dopo alcune storie d’amore, è tornata single. “L’amore è una cosa importante, fondamentale. La mia scelta è stata quella di metterlo da parte” – ha raccontato la D’Amario rispondendo alle domande degli allievi di Amici precisando – “la mia è una vita molto intensa che senza perseveranza e tenacia non puoi fare. Poi son dell’idea che l’amore quando capita capita, non ci sono oceani e non ci sono distanze. Però per me è difficile trovare l’amore”.

