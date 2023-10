Elena D’Amario, la commovente dedica dopo la scomparsa di sua nonna/ “Tu e nonno ora di nuovo insieme…”

Elena D’Amario saluta la sua amata nonna con un toccante messaggio sui social: “Esempio d’amore…”

Perdere un proprio familiare, e quindi una persona cara, è probabilmente tra le esperienze più dolorose e traumatiche che si possano vivere. Nelle ultime ore ha commosso il web l’ultimo saluto di Elena D’Amario alla sua amata nonna, passata a miglior vita nei giorni scorsi. La ballerina professionista ha affidato ai social un breve messaggio che trasuda amore puro, segno di quanto la sua tenera nonna abbia avuto un ruolo cruciale dal punto di vista sia affettivo che familiare.

“Ciao Nonna, ti amo e ti amerò per sempre. Non voglio stare senza di te; voglio immaginarvi così, nonno sotto braccio a te, legati che passeggiate per Termoli pieni di luce, la vostra. Siete il mio esempio d’amore più puro. Grazie, tua sempre E.”. Questo – come riporta Gossip e Tv – il commovente post scritto sui social da Elena D’Amario dopo la triste scomparsa di sua nonna; il tutto a corredo di uno scatto della donna in bianco e nero e di un tenero video con la compianta nonna intenta a recitare a momoria la poesia “A mia madre” di Edmondo De Amicis.

Elena D’Amario, messaggi di affetto e vicinanza dopo la scomparsa della sua amata nonna

Le toccanti parole scritte da Elena D’Amario sui social dopo la triste perdita di sua nonna hanno chiaramente colpito i fan della ballerina. Come riporta il portale, fiume di commenti sono arrivati in supporto della giovane, palesando affetto, vicinanza e soprattutto tentando di offrire una nuova forza per andare avanti nonostante la grave perdita. Difficile immaginare il dolore della danzatrice in questo momento, ma sicuramente sarà importante avere al fianco tutte le persone più importanti per superare anche questo triste ostacolo.

Tra i commenti in supporto di Elena D’Amario – colpita dal lutto della sua amata nonna – molti sono arrivati anche da parte di amici e colleghi. Come riporta Gossip e Tv, personaggi noti come Nek, Elisabetta Canalis e Stefano De Martino hanno sentito l’esigenza di stringersi alla ballerina con parole di conforto in un momento così difficile. Per Elena D’Amario sarà sicuramente fondamentale ripartire dall’amore, e in questo sarà una spalla importante e il suo attuale fidanzato, Massimiliano Caiazzo.











