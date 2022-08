Elena Fachini, moglie Teo Teocoli/ “Grazie a lui sono la donna di oggi”

Teo Teocoli ed Elena Fachini: il matrimonio e tre figlie

Elena Fachini è la moglie di Teo Teocoli. Un grande amore quello nato tra il comico e la donna con cui ha costruito una bellissima famiglia. Il matrimonio celebrato nel 1985 dopo un lunghissimo corteggiamento da parte dell’attore che proprio nel salotto di Mara Venier a Domenica In ha rivelato: “Io resto convinto che Elena mi abbia stregato. Dal momento in cui l’ho conosciuta ho smesso di fare il latin lover da strapazzo. L’ho fatta finita con le donne, i corteggiamenti, le notti brave”. 37 lunghi anni d’amore suggellato anche dalla nascita di tre splendide figlie: Anna Adele Letizia, Paola e Chiara.

Sulla vita privata della coppia è dato sapere poco; del resto il comico e attore è da sempre restio a raccontare della moglie e delle figlie confermando così il suo carattere schivo e riservato.

Teo Teocoli ed Elena Fachini: un grande amore

La storia d’amore tra Teo Teocoli ed Elena Fachini dura da più di 30 anni. Per la precisione la coppia è sposata da 33 anni; nel 1989 le nozze e pochi mesi dopo la nascita della primogenita Anna. Nel 1991 è arrivata la seconda figlia Paola, mentre nel 1992 è stata la volta di Chiara. Tutta la famiglia Tecoli non lavora nel mondo dello spettacolo e sono davvero pochissime le informazioni sul loro conto. Sia la moglie che le figlie di Teocoli hanno sempre preferito vivere lontano dal clamore del mondo dello spettacolo.

Elena, infatti, non si è mai avvicinata al mondo dello spettacolo. In rarissime occasione si è vista in tv come è successo in occasione di una intervista che il marito ha rilasciato a Domenica In da Mara Venier. In quell’occasione la donna ha vinto la sua riservatezza inviando un messaggio al marito dicendogli che la sua presenza è stata importantissima per farla diventare la donna che è oggi!

