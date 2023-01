Elena Micheli, chi è?/ Campionessa mondiale di pentathlon, ama i viaggi e i libri

CHI È ELENA MICHELI, CAMPIONESSA DI PENTATHLON MODERNO

Chi è Elena Micheli? Conosciamo il lato sportivo dell’atleta classe ’99: campionessa mondiale di pentathlon moderno, è uno dei volti nuovi nel mondo dello sport italiano e una ragazza che potrebbe presto far parlare di sé più di quanto stia facendo ora. Dal punto di vista della vita privata invece si conosce ancora poco: attualmente infatti Elena Micheli è parecchio riservata, almeno così sembrerebbe. Ricordiamo che, nel festeggiare il titolo mondiale nell’estate 2022, Elena Micheli aveva voluto ringraziare tutti i tecnici che la seguono e che “mi sopportano”.

Sappiamo, dal profilo Instagram, che è fidanzata anche se su questa informazione c’è riserbo: ci sono comunque parecchie foto che ritraggono la Micheli e il fidanzato impegnati in viaggi ed escursioni, siano esse al mare o in montagna. Altre cose che conosciamo di lei? A dire il vero, sono pochissime: secondo quanto riportato da Donna Glamour, Elena Micheli è iscritta alla facoltà di Scienze Politiche e dunque sta anche studiando a fianco del suo percorso da sportiva.

GLI ALTRI HOBBY DI ELENA MICHELI

Inoltre Elena Micheli è un’amante della letteratura e dei libri in termini generali. Per il resto, ancora poco: come detto, la Micheli appare una ragazza molto riservata che lascia trasparire ben poco circa la sua vita privata. Al momento dunque ci godiamo le sue imprese sportive: ricordiamo che il pentathlon moderno è una disciplina che comprende scherma, nuoto, equitazione, tiro a segno e corsa e dunque richiede parecchie abilità.

Elena Micheli l’anno scorso è diventata soltanto la seconda italiana nella storia a vincere il titolo di campionessa mondiale nel pentathlon moderno, prima di lei, 17 anni fa per l’esattezza, ci era riuscita soltanto Claudia Corsini. Complimenti a Elena dunque, sperando di vederla presto trionfare ancora portando in alto la bandiera dell’Italia. Di Elena Micheli possiamo comunque aggiungere che è romana, e che la sua carriera è attualmente affidata al Centro Sportivo Carabinieri della sua città.

