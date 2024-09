Elena Monorchio, chi è la moglie di Luca Barbareschi e come si sono conosciuti

Prosegue a gonfie vele l’amore Elena Monorchio e Luca Barbareschi, la moglie del rinomato attore e conduttore televisivo è una donna discreta e riservata che, nonostante la grande popolarità del marito, ha sempre preferito restare ben lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo. Elena Monorchio, donna bellissima e riservata è stata più volte pizzicata in compagnia del marito in svariati eventi legati al lavoro di regista, rinomato attore e produttore, la coppia è convolata a nozze nel giugno 2015, anche se i due si sono innamorati molto tempo prima e dalla loro unione sono venuti al mondo due splendidi figli.

Ma chi è Elena Monorchio, la moglie di Luca Barbareschi? Classe 1977, Elena è la figlia di Andrea Monorchio, che ha ricoperto il ruolo di Ragioniere generale dello Stato dal 1989 al 2002, non solo, il papà è stato anche Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana e Medaglia d’Oro alla Sanità Pubblica.

Elena Monorchio, moglie di Luca Barbareschi: “il primo incontro a Roma”

Ospite di Luca Barbareschi a L’Arena con la moglie Elena Monorchio, la donna si è sbottonata facendo trapelare alcuni dettagli sul loro primo incontro. “A sorpresa Luca è un bravo marito, più di quello che si potrebbe pensare, ci siamo conosciuti in una piazza estiva a Roma per caso, è stato un colpo di fulmine” – ha confessato la donna. Non solo, la moglie di Luca Barbareschi ha parlato anche del suo essere papà: “Come papà è buonissimo, molto più di me che dice che sono quella cattiva, seria, quella tosta della coppia. Invece lui è buono, se li coccola, fa i regali e ci sta tanto tempo”.

La coppia formata da Elena Monorchio e Luca Barbareschi ha due figli: Maddalena nata nel 2010 e Francesco arrivato nel 2012 e nonostante la differenza di età si amano alla follia. La conferma è arrivate dalle parole di Luca Barbareschi: “la donna con cui sto penso di amarla molto”.