Elena Morali, “basta darmi della m*rda!”/ Duro sfogo contro l’ex fidanzato, ma chi?

Un duro sfogo via Instagram è arrivato da Elena Morali; attualmente è fidanzata con Luigi Mario Favoloso – già ex di Nina Moric – ma in questi giorni è tornata su qualche storia del passato. Non è chiaro chi sia il destinatario delle parole – abbastanza esplicite – che parlano di ricatti per “non accettare la mia natura”, di accuse di essere pazza e drogata (con tanto di esame del capello, da parte di lei, per dimostrare come fosse pulita) e di “m…a” alla quale la Morali dice basta. In questo momento Elena Morali sta vivendo una relazione con Favoloso, che sembra anche parecchio coinvolto; i due si sono conosciuti negli studi di Mediaset e hanno iniziato a frequentarsi, stanno trascorrendo insieme la quarantena da Coronavirus (in un appartamento a Milano) e lui l’ha già portata a Damasco. Eppure, entrambi sono impegnati a dissipare le loro storie passate.

Favoloso infatti è stato recentemente accusato di maltrattamenti e stalking da Nina Moric, e di conseguenza è sotto indagine: la modella croata è già stata sentita in Questura – riportando fatti sviscerati più volte in televisione, ma che ora costituiscono una causa legale – mentre la Morali è uscita da un rapporto complesso con Scintilla (i due erano anche vicini al matrimonio) ma anche con Daniele Di Lorenzo. Possibile? Sì, perché Elena li ha corteggiati entrambi nello stesso periodo: ha confessato, la showgirl, di averli amati entrambi e non riuscendo a decidersi ha portato avanti due rapporti insieme, per poi conoscere Favoloso e dedicarsi completamente a lui. Tuttavia, almeno una delle due frequentazioni ha lasciato delle scorie: nel lungo post su Instagram tuttavia non si capisce a chi la Morali si riferisca.

“Mi ha distrutto quasi tutto. Una convivenza, in parte il lavoro, l’immagine, le amicizie, l’equilibrio, la stabilità” dice Elena Morali, che dice di aver perdonato più volte, anche dopo le accuse di essere una drogata e il già citato esame del capello. “Quando amo, il mio cuore sa perdonare quasi tutto”. Fino a questo momento, evidentemente. “Ha provato anche in questo periodo a farmi passare per bugiarda, e intanto stava facendo tutto alle mie spalle”. Per esempio? Per esempio, la droga: “Parla di droga ed è il primo a farlo”. Ma, dice Elena, sono “c… suoi. Dice di avermi amato e mi pugnala alle spalle. E ancora oggi, per l’ennesima volta, ha ricominciato con i ‘ricatti’”. E dunque, la showgirl ha deciso di dire basta. “Sono uscita di casa senza nulla a 18 anni e mi sono costruita e guadagnata tutto da sola”. E ancora: “Ho due palle così!”. Sapremo anche a chi si sia rivolto tanto astio?



