Nina Moric contro Luigi Favoloso/ “Indagini partite, sempre a testa alta”

Nina Moric torna a parlare di Luigi Mario Favoloso contro cui ha mosso accuse gravissime anche in televisione. La modella ha raccontato in tv e agli inquirenti di aver subito violenze da parte dell’ex fidanzato che avrebbe sbagliato anche nei confronti del figlio Carlos Maria Corona. Nel corso delle sue apparizioni televisive, Nina Moric ha più volte ribadito la propria posizione mostrando anche le foto che proverebbero le percosse subite. A distanza di tempo, su Instagram, un utente ha puntato il dito contro Nina Moric accusandola di andare troppo in tv a raccontare la sua vita mostrandosi come “vittima”. La replica della Moric non si è fatta attendere. “ Le indagini sono partite. Lui è indagato. A testa alta! Sempre! Ora non mi ferma più nessuno, nel nome di mio figlio “, ha scritto la modella svelando, così, di non avere alcuna intenzione di chiudere la vicenda.

NINA MORIC CONTRO LUIGI FAVOLOSO: LUI VOLTA PAGINA CON ELENA MORALI

Nina Moric è concentrata su suo figlio Carlos ma anche sulle indagini contro Luigi Mario Favoloso con cui la storia non è finita nel migliore dei modi. Mentre l’ex modella croata torna a parlare della vicenda rispondendo ad un hater, Luigi Favoloso si sta godendo la quarantena con Elena Morali. Con quest’ultima si mostra sui social e si lascia andare anche ad importanti dediche. L’amore tra la Moric e Favoloso, dunque, fa ormai parte del passato. Tra i due, infatti, difficilmente potrebbe tornare il sereno. Dopo aver dato vita ad infuocati dibatitti in televisione, Favoloso e la Moric chiuderanno probabilmente la vicenda in tribunale. Solo pochi giorni fa, infatti, come fa sapere Il Giornale, Nina è stata convocata in questura per un colloquio preliminare.





