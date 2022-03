Elena Morali, chi è? La Pupa e il Secchione Show/ Con le sue curve sexy farà innamorare Aristide Malnati?

Elena Morali torna in gara a La Pupa e il Secchione Show di Barbara d’Urso dopo il secondo posto nel 2020. La ex naufraga de L’Isola dei Famosi è stata chiamata dalla produzione per sostituire Flavia Vento che ha abbandonato il reality. Elena sarà in coppia con il secchione Aristide Malnati. Si preannuncia una coppia esplosiva e chissà che Elena non possa riprendersi la rivincita visto che nel 2020 si è classificata al secondo posto alle spalle della vincitrice Francesca Cipriani. Si tratta di un ritorno nel programma per la Morali che sin da bambina sognava di lavorare nel mondo dello spettacolo. Dopo aver terminato gli studi e raggiunta la maggiore età, infatti, ha iniziato a muovere i primi passi partecipando ai concorsi di bellezza nonostante il parere contrario dei genitori.

Prima partecipa a Miss Padania e successivamente a Miss Universo. Nel 2008 arriva la prima vittoria con la fascia di Miss Ciclismo. Un titolo che le permette anche di farsi conoscere nel mondo dello spettacolo che sognava sin da bambina. La grande occasione arriva proprio con La Pupa e il Secchione.

Elena Morali torna a La Pupa e il Secchione Show: sarà la sua rivincita?

La svolta nella carriera di Elena Morali arriva proprio con il programma “La Pupa e il Secchione” dove si fa notare per la sua “cultura”. Partecipa in coppia con il secchione Fulvio De Giovanni, laureato in Ingegneria informatica. La Morali conquista la seconda posizione alle spalle della coppia Francesca Cipriani e Federico Bianchi. La grande popolarità del programma la trasforma in un volto molto richiesto nel mondo della tv. Poco dopo, infatti, è ospite di “Matricole” e “Meteore” e poi entra nel cast di Chiambretti Night, il programma di Piero Chiambretti.

Non solo, la Morali viene scelta per “Colorado”, il programma comico dove conosce l’ex fidanzato Gianluca “Scintilla” Fubelli. Successivamente è una delle naufraghe de L’Isola dei Famosi. Oggi è spesso ospite come opinionista dei programma di Barbara d’Urso.

