Elena Morali contro Daniele Di Lorenzo?/ “Mi hai denigrata abbastanza, ora parlo io”

Elena Morali si scaglia contro Daniele Di Lorenzo? L’ex fidanzata di Gianluca Fubelli Scintilla che sta frequentando Luigi Mario Favoloso, su Instagram, ha pubblicato una storia durissima in cui promette che presto racconterà la verità smascherando la persona che ha usato il suo nome per conquistare un po’ di notorietà in televisione. Il destinatario del messaggio di Elena Morali sarà proprio Daniele Di Lorenzo? Tra Di Lorenzo ed Elena Morali c’è stata una storia quando lei era ancora fidanzata con Scintilla. Elena, in un’intervista rilasciata a Pomeriggio 5, aveva confessato di aver amato sia Daniele che Scintilla. Il gossip, tuttavia, continua e, dopo il recente scoop di Dagospia secondo il quale Daniele Di Lorenzo avrebbe accusato la Morali di aver rubato un anello di ingente valore. Dopo tale scoop, Elena si è lasciata andare ad uno sfogo che potrebbe essere diretto proprio a Di Lorenzo.

ELENA MORALI FURIOSA SU INSTAGRAM: “HAI SFRUTTATO ABBASTANZA IL MIO NOME, ORA PARLO IO”

Elena Morali è pronta a parlare per raccontare la sua verità. La showgirl, con una storia su Instagram, spiega di essere pronta a smascherare la persona che, finora, avrebbe sfruttato il suo nome denigrandola per avere un po’ di popolarità. “Adesso che mi sono liberata di una persona che mi minacciava psicologicamente, mi ricattava psicologicamente, ora che non più paura paura di te, caro Stron*o, ora che hai sfruttato abbastanza il mio nome denigrandomi pur di apparire 10 minuti in televisione dicendo solo falsità, ecco solo ora dopo tutto questo, parlerò io dicendo tante, tantissime cose che la gente e le stesse emittenti televisive non sanno di te”, scrive la Morali. Elena, poi, conclude così il suo sfogo: “poi alla fine vedremo se il karma ogni tanto gira anche per te”.





