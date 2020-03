Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali insieme/ Nina Moric: “Una bella coppia ma…”

Tra Luigi Mario Favoloso e Nina Moric è ormai guerra aperta, ma intanto lui prova a voltare pagina. Così pochi giorni fa è scappato a Beirut con Elena Morali, che si è presa un periodo di riflessione dopo un periodo tormentato dal punto di vista sentimentale. «Mercoledì scorso l’ho conosciuta e mi è piaciuta tanto. Ho deciso di provare a conquistarla. Tra le mille qualità, è anche una sciatrice professionista», ha raccontato l’ex gieffino. Di loro ha parlato Nina Moric a Live Non è la D’Urso: «Per me è importante che stia lontano da me, li vedo bene insieme». Invece Loredana Fiorentino è entusiasta della nuova relazione: «Sono proprio contenta. Mi dispiace per lei, so che sta soffrendo. Finalmente sta con una ragazza, non con una milf come la sua mamma. Che occhi belli che ha questa ragazza, non come chi si mette le lenti colorate». Le due comunque non si sono ancora conosciute. «La vedo solare e simpatica».

LUIGI MARIO FAVOLOSO ED ELENA MORALI INSIEME: PARLA NINA MORIC

Il fatto che Elena Morali abbia tradito il suo compagno, Scintilla, non preoccupa la mamma di Luigi Mario Favoloso. «Sono una bella coppia, stanno bene insieme. Io voglio solo che lui stia lontano da me e dalla mia famiglia», ha spiegato invece Nina Moric. «Luigi Mario è rinato», ha ribattuto Loredana Fiorentino. Le due escludono che sia una messinscena per far ingelosire la modella croata. Sulle pesanti accuse di Daniele Di Lorenzo, con cui Elena Morali avrebbe avuto una relazione mentre stava con Scintilla, Nina Moric ha dichiarato: «Io conosco Daniele, da una decina d’anni, lo conosco per lavoro. Per me è un ragazzo serissimo, non è spavaldo. Se ha dichiarato quello, avrà le prove. Poi non lo so… Non penso sia tipo da rischiare una denuncia per calunnia». Il riferimento è anche ad alcune dichiarazioni di Daniele Di Lorenzo, secondo cui Luigi Mario Favoloso potrebbe portare sulla cattiva strada Elena Morali…

