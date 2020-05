Elena Morali e Luigi Favoloso tornati insieme/ “Ti amo, per sempre tua”

Pubblicità

Elena Morali e Luigi Favoloso sono tornati insieme? Non è dato saperlo, ma una cosa è certa la ex di Scintilla e l’ex fidanzato di Nina Moric continuano ad essere al centro del gossip con la loro storia d’amore. Negli ultimi giorni la showgirl nel salotto televisivo di Barbara d’Urso aveva parlato per la prima volta di alcuni problemi con Favoloso per via dell’ex Daniele conosciuto subito dopo la fine della lunga relazione con Scintilla. Stando a quanto detto dalla Morali c’erano ancora delle situazioni rimaste in sospeso con l’ex Daniele di cui avrebbe voluto parlargli per mettere una volta e per tutte la parole fine. Questa cosa però non è stata molto gradita da Favoloso: per questo motivo la coppia ha litigato come ha raccontato la stessa Morali negli studi di Live – Non è la D’Urso. “Non ci siamo lasciati, abbiamo litigato e da qualche giorno non mi risponde al telefono” ha dichiarato la ex concorrente de La Pupa e il Secchione da Barbara d’Urso che precisa di aver avuto un battibecco col fidanzato dopo aver rivisto l’ex Daniele Di Lorenzo. Non solo, la Morali ha anche raccontato di aver lasciato Luigi visto che ogni volta che incontra l’ex Daniele ha dei seri dubbi sulla sua relazione.

Elena Morali sta con Luigi Favoloso?

Non finisce qui, visto che Elena Morali a Live – Non è la D’Urso ha anche precisato: “ho detto questa cosa a Luigi e adesso non lo sento da giorni”. Sta di fatto che nelle ultime ore qualcosa deve essere cambiato visto che la Morali ha pubblicato una Instagram Stories in cui ha dichiarato tutto il suo amore per Luigi Favoloso. “Ti amo Luigi. Ti amo come mai posso aver amato qualcuno in questa vita. Ti amo per ciò che mi hai dato, per ciò che mi hai insegnato, per ciò che mi hai trasmesso, per quanto mi hai difesa da ogni piccola e grande cosa in questi tre mesi” ha scritto Elena su Instagram confermando tutto il suo amore per l’ex compagno di Nina Moric. Non solo, la Morali ha anche precisato di essere riuscita a superare diversi momenti di difficoltà proprio grazie all’affetto e alla vicinanza di Favoloso: “sembra assurdo ma non mi sarei mai aspettata di innamorarmi in questo modo, di un piccolo tatino come te. Grazie amore per darmi la forza che non avevo mai trovato in questi 30 anni. Ti amo, per sempre tua”.



