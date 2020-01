Elena Morali “E’ stato un 2019 di merd*”/ Ciapett al vento per un 2020 con…

E alla fine sembra proprio che Elena Morali voglia lasciarsi alle spalle questo difficile 2019 o, come lei stesso lo definisce “un anno di merda”. Non è stato facile per lei questo 2019 ma non per il lavoro, quello va bene, ma per l’amore e per la sua difficile relazione con Scintilla. I due erano innamorati e felici tant’è che lui le aveva proposto di sposarlo ma poi tutto è svanito nel nulla quando si è parlato di un presunto tradimento da parte di lei e di un ripensamento. La showgirl forse non era pronta ad una relazione così importante e ad un amore esclusivo e questo ha mandato tutto all’aria salvo poi tornare com’era prima. Un’intricata situazione che si è chiusa, alla fine, con un niente di fatto, o almeno così sembra e così lei, dalla bellezza delle Bahamas ha pensato bene di chiudere questo anno complicato per aprirne uno all’insegna del culo.

UNO SPECIALE AUGURIO DA PARTE DI ELENA MORALI

Questo è quello che Elena Morali augura al suo pubblico mostrando il paradiso che la sta ospitando in queste vacanze natalizie ma, soprattutto, il suo lato B ormai leggendario. Lei stessa mostrando le chiappe al vento o, forse, al sole, scrive su Instagram: “Potevo finire l’anno senza una foto delle mie Ciapett??? No dai raga non sarei stata IO ovviamente in parte scherzo. La verità è che vi auguro di avere “un gran culo” perché possono dire ciò che vogliono, ma per arrivare ad ottenere qualcosa ci vuole sempre un pizzico di fortuna (di culo insomma)..Quindi il mio augurio per questo nuovo anno è di avere sempre più fortuna, di scoprire dove si nascondono tutte queste “gioie” che io ancora non conosco( dai 2020 almeno una non chiediamo tanto!!) e vi auguro soprattutto un pizzico di magia 💫 perché che vita sarebbe senza la magia? Addio 2019 di merda!!! Benvenuto 2020 !!!“. Non sappiamo come sia successo a lei in queste ultime ore ma sicuramente i fan hanno trovato la loro prima gioia con questo scatto.

