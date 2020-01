Elena Morali foto alle Bahamas con il maiale/ Il web ironizza: “è il tuo ragazzo?”

Elena Morali in compagnia di un simpaticissimo maiale! Proprio così, la ex Pupa e il Secchione ha pubblicato una foto su Instagram in compagnia di un maialino dalle splendida Exuma, arcipelago e distretto delle Bahamas, dove la showgirl ha deciso di cominciare il nuovo anno. Una serie di scatti quelli pubblicati sui social che vedono la bellissima Elena divertirsi in compagnia di questo maialino. Il tutto accompagnato dalla didascalia: “Una delle esperienze più carine e divertenti di queste isole stupende !!!!Mi sono innamorata del piccolino che vedete nelle foto 😍🐷❣️🐽 #bahamas #pig #piggybeach”. Immancabile il commento da parte dei followers: c’è chi le scrive “dolcissima” oppure “sei bellissima”, ma non mancano i commenti ironici da parte di chi paragona il maiale al fidanzato. Due followers, infatti, le scrivono: “scinti”, mentre un altro senza girarci troppo intorno scrive “La foto con il tuo ragazzo?”. Al momento nessuna replica da parte dell’ex naufraga de L’Isola dei Famosi.

Elena Morali comincia il 2020 con una foto delle “ciapett”

Elena Morali torna così sui social a pochi giorni dallo scatto bollente che tanto aveva fatto discutere il popolo dei social. L’ex Pupa e Secchione, infatti, aveva deciso di salutare il 2019 e festeggiare l’arrivo del nuovo anno con una bella foto del suo lato b da urlo. “Potevo finire l’anno senza una foto delle mie Ciapett? No dai ragà non sarei stata IO, ovviamente in parte scherzo. La verità è che vi auguro di avere “un gran c**o” perché possono dire ciò che vogliono, ma per arrivare ad ottenere qualcosa ci vuole sempre un pizzico di fortuna (di c**o insomma)”. Questo l’augurio per il 2020 da parte della showgirl che, senza tanti problemi, ha postato una apprezzatissima foto del suo sedere che tanto è stata apprezzata da parte dei suoi followers che in massa le hanno risposto. “Gli manca solo la parola” scrive un follower, mentre un altro sottolinea “Che ciapet!”, ma è il commento di un altro follower a far sorridere “Tanti auguri di buon anno Elena se la fortuna è come le ciapet tue allora sarà un 2020 fantastico”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal) in data: 5 Gen 2020 alle ore 10:11 PST





© RIPRODUZIONE RISERVATA