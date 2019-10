Elena Morali ha tradito Scintilla con Fabio Rondinelli?/ “Mi ha proposto di andare..”

Dopo Daniele Di Lorenzo con cui ha avuto una breve frequentazione, nella vita di Elena Morali spunta un terzo uomo. Si tratta di Fabio Rondinelli, ex corteggiatore di Uomini e Donne con cui Elena avrebbe avuto inizialmente un incontro di lavoro che si sarebbe trasformato in altro. A confessarlo è lo stesso Rondinelli in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Novella 2000. “Ci siamo incontrati per parlare di lavoro, un progetto nella moda. Sono andato sotto casa sua , lei è scesa. Forse in casa c’era il fidanzato, non so. Comunque è andata a finire che non abbiamo parlato solo di lavoro” – spiega Rondinelli a Novella 2000. Fabio, infatti, spiega di aver ricevuto una proposta non lavorativa dalla Morali: “mi ha invitato a trascorrere del tempo insieme in un resort in Calabria e mi ha esplicitamente fatto capire che lì avremmo potuto.. concludere”. Un incontro che, tuttavia, non c’è mai stato.

FABIO RONDINELLI CONTRO ELENA MORALI: “C’E’ STATO UN BACIO…”

Elena Morali avrebbe proposto a Fabio Rondinelli di incontrarsi in Calabria quando il caso Scintilla non era ancora scoppiato. Quell’incontro, però, non è mai avvenuto come ha spiegato l’ex corteggiatore a Novella 2000. “Prima di andarci ho parlato con una persona che ci lavora, che conosco, che mi ha detto: ‘ma cosa fai? Elena è intima del proprietario del resort’. Insomma, mi sarei messo in una situazione difficile. Poi la Morali è finita sui giornali per i problemi con Scintilla“, spiega Rondinelli. Dopo il gossip che ha coinvolto Elena Morali, Fabio confessa di non aver più visto e sentito la showgirl con la quale, tuttavia, ci sarebbe stato comunque qualcosa nonostante il mancato incontro nel resort. “Un bacio è scappato… Solo a stampo però”, ha concluso Rondinelli.

ELENA MORALI SMENTISCE FABIO RONDINELLI: “LO QUERELO”

Elena Morali ha già smentito Fabio Rondinelli e lo ha fatto durante la puntata di Pomeriggio 5 del 14 ottobre. La showgirl, infatti, ha spiegato di averlo incontrato solo per lavoro e di non avergli mai proposto un incontro più intimo. “Quando ci siamo visti io e lui c’era anche Scintilla…C’eravamo incontrati per fare delle foto pubblicitarie…Un servizio che poi si è anche auto-venduto…Io denuncio lui e il suo manager…”, ha sbottato la Morali che continua ad essere protagonista delle vicende di gossip mentre Scintilla preferisce il silenzio.



