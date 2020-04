Elena Morali “Morta persona cara”/ “Coronavirus? Siamo chiusi in casa ma..”

Pubblicità

Elena Morali non sta attraversando un momento facile, almeno non psicologicamente. La quarantena continua per tutti e andrà avanti ancora per tre settimane ma sembra proprio che la bella biondina non riesca più a vivere d’amore e di Luigi Favoloso ma sta subendo, anche direttamente, tutto quello che il Coronavirus ha portato con sé. Proprio nelle storie su Instagram ha rivelato di aver perso una persona cara senza scendere nei dettagli ma lasciando pensare che sia proprio per via del Coronavirus. Rispondendo alle polemiche non solo riferisce questo ma fa anche un discorso più ampio su quello che sta succedendo, con persone chiuse in casa e sull’orlo di una crisi di nervi o, addirittura, del tracollo finanziario mentre le vittime del virus continuano a crescere così come, almeno a Milano, crescono anche gli infetti. E allora quando avrà finire tutto questo?

ELENA MORALI RIVELA DI ESSERE IN LUTTO E POI CONFIDA AI FAN..

In particolare, Elena Morali dice guardando nella telecamera: “Oggi a me è presa malissimo perché non sai esattamente quando ti danno la data per ricominciare la tua vita” e prevedendo le eventuali critiche dei fan e degli haters ha pensato bene di dire la sua su quello che sta succedendo: “E adesso tanti intelligenti mi diranno guarda che tutta questa cosa è stata fatta apposta perché ci sono persone che muoiono, te ne sbatti” e poi: “Il fatto è che penso se siamo chiusi da un mese e il contagio, a Milano soprattutto, non diminuisce, la gente cosa deve fare? Arrivare a suicidarsi per depressione o per liti familiari o perché non hanno soldi per mangiare?”. Elena Morali vuole tornare a lavoro e questa volta trova il consenso di molti che pensano la stessa cosa.



