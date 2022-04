Elena Morali non convince Luigi Favoloso/ “La pupa e il secchione? Rispetto al scelta ma…”

Elena Morali sostituisce Flavia Vento, Antonella Elia tesse le sue lodi

Martedì 29 marzo è andata in onda la terza puntata de La pupa e il secchione show e in sostituzione della pupa Flavia Vento, che ha deciso di abbandonare definitivamente il programma, arriva Elena Morali, che farà coppia con Aristide Malnati. Si tratta di un grande ritorno per la showgirl, che nel 2010 ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo proprio partecipando alla prima edizione del programma. La conduttrice fa entrare Elena Morali e la presenta ad Aristide, entusiasta della nuova compagna. La giurata Antonella Elia tesse le lodi di Elena sottolineando le doti estetiche e caratteriali della nuova ragazza. Barbara D’Urso chiede alla fotonica, Laura Comaschi, cosa ne pensi: la pupa sottolinea che non sa ancora se Elena le piace e che solo giocando si potrà scoprire di più. Francesco Chiofalo, che già conosce Elena Morali, la saluta, felice della sua presenza.

Luigi Favoloso contro il ritorno di Elena Morali a La pupa e il secchione?/ "Scelte…"

La conduttrice chiama al centro dello studio i concorrenti per le nomination: la coppia più votata si scontrerà contro Vera e Nicolò, che sono già destinati al Bagno di Cultura. Elena e Aristide danno il loro voto a Alessio Tripi e Valentina Matteucci per esclusione e lo ricevono a loro volta dalla stessa coppia e dal trio composto da Emy Buoso, Asia Valente e Alessandro De Meo. Alla fine non partecipano allo Zucca Quiz, ma proseguono la partecipazione al programma.

Fulvio De Giovanni/ Il primo "secchione" di Elena Morali! Cosa fa oggi?

Elena Morali partecipa alla Pupa e il Secchione ma Luigi Favoloso…

L’impegno televisivo di Elena Morali non ha convinto il suo fidanzato Luigi Mario Favoloso. Su Instagram l’imprenditore napoletano aveva condiviso un messaggio spiegando di non condividere la scelta di Elena: “Non è necessario condividere tutte le scelte delle persone a cui siamo legati, a volte è sufficiente rispettarle”. Luigi non è felice per la partecipazione di Elena alla Pupa e il Secchione Show ma rispetta il lavoro della sua compagna. Elena Morali e Luigi Mario Favoloso stanno insieme dal 2020. Un amore nato dietro le quinte del salotto di Barbara d’Urso e diventato nel giro di poco tempo importante. Non sono mancate litigate, incomprensioni e allontanamenti ma i due sono sempre riusciti a riavvicinarsi e ad amarsi come il primo giorno. La coppia si era sposata a Zanzibar ma il matrimonio non è stato ancora convalidato in Italia.

Elena Morali, chi è? La Pupa e il Secchione Show/ Con le sue curve sexy farà innamorare Aristide Malnati?

All’epoca Elena Morali partecipò con Francesca Cipriani e le due si sono ritrovate insieme anche in Honduras a L’Isola dei Famosi, ma non sembrerebbero essere rimaste in buoni rapporti. Quando Francesca al GFVip ha ricevuto la proposta di matrimonio, Elena ha così commentato su Instagram: “Cosa ne penso delle proposte di matrimonio in tv? Cosa dovrei pensare? Che dovrei dirvi di questo? Dico che non hanno più carte da giocarsi. Che ormai sono passati, che se continua a fare certe smorfie pare che ha preso una paralisi facciale dopo aver fatto AstraZeneca”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA