ELENA MORALI: “NON HO TRADITO SCINTILLA”/ Fubelli: “Rondinelli è un pezzo di mer*a”

Elena Morali si scaglia contro Fabio Rondinelli nel salotto di Pomeriggio 5. “Non riesco a pensare come una persona possa recitare, ingannare e dire bugie sulla mia vita. Ci ho parlato due minuti e per fortuna c’era Scintilla che ha visto tutto. Ha inventato tutto, io l’ho querelato per diffamazione e andrò a fare un’integrazione e visto che fai il simpaticone ci vediamo in tribunale”. A dar manforte alla Morali è Scintilla che, in un videomessaggio trasmesso da Barbara D’Urso, conferma la versione di Elena: “Non ricordo bene il giorno, però, ricordo che Elena, un giorno, mi disse che aveva un appuntamento per una collaborazione per Instagram e mi chiese di accompagnarla. Andai anch’io e dopo aver conosciuto questa persona li lasciai lavorare“, spiega. Poi aggiunge: “Non si va in giro, sapendo quanto una donna è esposta, a raccontare queste cose. Non andrebbero raccontate quanto sono vere, figuriamoci quando sono inventate. E’ una brutta persona cioè è una persona di mer*a”, dice Scintilla (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

ELENA MORALI E SCINTILLA: LA VERITA’ SUL TRADIMENTO A POMERIGGIO 5

Il momento della verità sul presunto tradimento di Elena Morali ai danni del fidanzato Scintilla è arrivato. Dopo aver ospitato Fabio Rondinelli, il personale trainer che avrebbe ricevuto una proposta più che amichevole dalla Morali, Barbara D’Urso, nel salotto di Pomeriggio 5, è pronta a dare voce anche a Gianluca Fubelli che, dopo essere stato in silenzio per settimane, negli scorsi giorni, ha parlato per la prima volta del presunto tradimento di Elena, attraverso una serie di storie pubblicate sui canali social della Morali. “So che sta uscendo un video, una foto con delle notizie su un personal trainer che con Elena … no, tutto falso. – ha dichiarato Scintilla – Anche perché c’ero anche io quel giorno. Siamo scesi perché Elena mi ha detto ‘scendi anche tu’ e io ho conosciuto la sua troupe. Ho visto anche quello che stava dietro per fare le foto ‘più naturali’ col telefonino, non so che avesse in mente. Quindi c’ero anche io, l’ho conosciuto e ci siamo presentati. Quindi è un falso e un schifoso e basta”.

ELENA MORALI: “IO E SCINTILLA NON CI SIAMO MAI TRADITI”

A parlare dei rumors sul presunto tradimento è stata la stessa Elena Morali che, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Novella 2000, ha ribadito di non aver mai tradito il fidanzato Gianluca Fubelli. “Quella con Rondinelli è una situazione che mi sta dando varie noie. Mi ha coinvolta in un servizio fotografico prendendomi in giro, pubblicizzando la sua immagine a mio discapito” – ha spiegato la Morali che ha poi aggiunto – “Abbiamo fatto quegli scatti dove lui mi saluta e sono stata io a dire a Scintilla di restare lì presente e guardarci dal terrazzo proprio perché era una cosa innocente. Mai avrei immaginato che si sarebbe scatenato un gossip simile. Lui ha mandato le foto gratis ai giornali dicendo che me la intendevo con lui, ma non è vero. E pare non sia la sua unica vittima. Ora l’ho querelato per diffamazione aggravata e con lui ci rivedremo in tribunale”. E con Scintilla, invece, come procede la storia? “Tra me e Gianluca non c’è nessuna crisi. Ci sono delle incomprensioni come molte altre coppie. C’è stato un allontanamento, è vero, ma ora è tornato tutto alla normalità. La relazione procede, con delle pause, ma procede”.



