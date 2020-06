Elena Morali “Non mi drogo!”/ Esame del capello per smentire Daniele Di Lorenzo?

Pubblicità

Elena Morali torna a far parlare di sé e questa volta per via della pubblicazione sui social dei risultati del suo esame del capello per dimostrare di non essere drogata come qualcuno ha sostenuto. In particolare, la bella showgirl sembra riferirsi al suo ex, che lei stessa sottolinea non essere Scintilla, bensì Daniele Di Lorenzo. Ancora una volta il suo nome viene a galla sui social della Morali e se nei giorni scorsi lo ha fatto per attaccare Taylor Mega, rea insieme a lui di voler rubare un suo programma per Mediaset, adesso lo fa proprio per via di alcuni esami che lei aveva fatto ormai mesi fa al ritorno dal viaggio a Beirut con Luigi Mario Favoloso. In quell’occasione, a Pomeriggio5, Daniele Di Lorenzo aveva accusato Elena Morali si essere complice dell’ex di Nina Moric per una finta paparazzata definendola malata e di temere che potesse seguire lo stesso percorso di Sara Tommasi.

ELENA MORALI MOSTRA I RISULTATI DEGLI ESAMI DEL CAPELLO MA…

Proprio in risposta alle sue parole, Elena Morali aveva pronti i risultati dell’esame del capello per portare le prove ospite a Live Non è la d’Urso ma poi la Pandemia ha cambiato i suoi piani e così ha pensato bene di pubblicare tutto sui social, compresa la foto dei risultati (evitando di mostrare nome e cognome) e scrivendo: “Questo esame sarebbe dovuto andare in onda a #livenoneladurso , ma prima per il Covid e poi per la mancanza di tempo non è mai stato mostrato. Stanca di dover aspettare , dato che si parla della MIA PERSONA ho deciso di farvi vedere la VERITÀ , cioè che non ho MAI assunto nulla. ( P.s. L’alprazolam è il comune xanax ). P.p.s. Per il mio stupido ex: la prossima volta che devi inventarti qualcosa, prova a farlo TU l’esame del capello, che poi mi metto a ridere IO”. Siamo sicuri che questa risposta presto avrà nuovi risvolti magari proprio nello studio di Live Non è la d’Urso nelle prossime settimane.



