Elena Morali, panorama e lato b sui social/ Video Reel, i fan: “bella patatona”

Elena Morali è tornata a provocare i suoi follower pubblicando il suo primo Reel, la risposta che Instagram ha voluto lanciare a TikTok. Si tratta di video multi-clip divertenti della durata massima di 15 secondi a cui è possibile aggiungere audio, effetti creativi e tanto altro. Per il suo primo Reel la ex Pupa ha voluto puntare ancora una volta su uno dei suoi punti forti: il lato B. Un video tutt’altro che divertente visto che la fidanzata di Luigi Favoloso ha condiviso con i suoi follower il suo lato b accompagnandolo con una breve didascalia: “ecco il mio primo. Ma che panorama c’è qui ad #ischia????“. La modella e influencer ha cercato di distrarre lo spettatore facendo intravedere il panorama della splendida Ischia, ma i suoi follower hanno notato ben altro considerando i commenti e le reazioni al video pubblicato su Instagram. “Uno dei paesaggi migliori che si possano ammirare al mondo” ha scritto un follower facendo sicuramente riferimento al “lato b” della Morali, mentre un altro senza girarci troppo intorno ha scritto “Bella patatona“. Non mancano commenti come “sei bellissima“, “stupenda” e il commento ironico di un follower che, nell’osservare con attenzione il lato b della modella, ha notato una cosa: “Elena forse hai messo il costume al contrario esce l’etichetta!“.

Elena Morali gelosa di Luigi Favoloso: “è già mio marito”

Intanto procede a gonfie vele la storia d’amore tra Elena Morali e Luigi Favoloso. La conferma arriva da una Instagram Storie della ex concorrente de La Pupa e il Secchione che ha puntato il dito contro tutte le donne che continuano a provarci col fidanzato. “Per tutte le morte di “c***o” che pensano di “tamponare” il mio fidanzato solo perché è al lavoro mentre io sono in vacanza con le amiche… credete davvero che vi possa minimamente calcolare?” ha detto inviperita la modella che ha poi aggiunto – “Io e Luigi ci diciamo tutto. In fondo è già mio marito in parte e totalmente nel mio cuore. Ed io sono totalmente sua. Quindi andate a pi*****e un po’ più in là, grazie..“. Elena Morali e Favoloso, infatti, alcuni mesi fa hanno deciso di sposarsi secondo il rito Masai, anche se il loro matrimonio non è riconosciuto dalla legge italiana. La coppia però si sente a tutti gli effetti “marito e moglie” al punto che presto sono pronti a celebrare le nozze anche in Italia.





© RIPRODUZIONE RISERVATA