Luigi Mario Favoloso è scomparso/ Madre ritira la denuncia: novità? (Domenica Live)

Luigi Mario Favoloso è scomparso. Da giorni non si parla di altro, ma nuove rivelazioni sono in arrivo durante la nuova puntata di “Domenica Live” di Barbara d’Urso in onda domenica 12 gennaio 2o20. L’ex fidanzato di Nina Moric è scomparso dal 29 dicembre 2019: da allora non si hanno più notizie del trentaduenne di Torre del Greco di cui in questi giorni si sono occupati anche programmi come “Chi l’ha visto” e “Quarto Grado”. Proprio durante l’ultima puntata di Chi l’ha visto è stata comunicata in diretta una importante novità sulla scomparsa di Luigi Favoloso. “La sera di mercoledì 8 gennaio, alle 21.30 circa, si sarebbe recata presso il commissariato della polizia di Stato di Torre del Greco per revocare la denuncia di scomparsa del figlio” è quello condiviso dalla redazione del programma di Federica Sciarelli circa la denuncia presentata alle autorità competenti dalla madre Loredana Fiorentino.

Luigi Mario Favoloso, ultime notizie

La scomparsa di Luigi Mario Favoloso è vera oppure organizzata a tavolino? In tanti si stanno domandando se dietro questa terribile vicenda ci sia una pura operazione di rilancio visto che da diversi giorni il nome dell’ex fidanzato di Nina Moric è tornato alla ribalta in tutti i più importanti programmi televisivi. Non solo, la scomparsa di Favoloso ha tenuto (e continua a farlo) banco su alcuni dei più importanti quotidiani essendo una notizia che ha suscitato tantissimo clamore e curiosità. Dell’ex concorrente del Grande Fratello 15 si sono perse le tracce dallo scorso 29 dicembre 2019 e l’ultimo avvistamento sarebbe quello raccontato dal fotografo Alex Fiumara che ha raccontato di averlo visto affacciato ad una finestra di un hotel milanese. Non solo, il fotografo a Mattino Cinque ha anche rivelato: “Spero sia solo un gioco. Ho saputo da fonti vicine alla sua ex fidanzata che lui starebbe a casa di uno che affitta auto nell’hinterland milanese. Io so per certo che sta bene. Dal punto di vista umano mi sono rassicurato, il resto è solo gossip”. Intanto alcuni giorni fa la madre Loredana a Mattino Cinque ha raccontato di aver ricevuto una mail sulla scomparsa del figlio. “Ho ricevuto la mail l’8 sera e immediatamente sono andata dalla Polizia perché per me era la cosa più importante da fare, forse sono stata presa anche dall’impulso e dalla gioia di questa mail” ha detto la madre, che ha poi raccontato “Io non sono stata bene fisicamente, sono stata male”.

Luigi Mario Favoloso e l’attacco di Nina Moric

Non appena si è diffusa la notizia della scomparsa di Luigi Maria Favoloso, l’ex fidanzata Nina Moric ha preso le distanze con un post pubblicato su Instagram in cui ha scritto: “Volevo ricordare che l’amore è rimanere non sparire (apposta) e far preoccupare i suoi cari con lo scopo di vedere se uno ci tiene. Per me questo si chiama egoismo!”. Le parole della modella croata andrebbero a confermare l’ipotesi, pensata peraltro da molti, che la scomparsa sia stata organizzata per ricevere clamore e pubblicità in cambio. Sarà davvero così? Non resta che seguire la puntata di Domenica Live per scoprire tutte le ultime notizie su Luigi Maria Favoloso!



