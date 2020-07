Elena Morali, video a Luigi Favoloso nudo/ L’ex di Nina Moric come “mamma l’ha fatto”

Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali continuano a stupire. La coppia, presenza fisse delle ultime puntate di Live – Non è la D’Urso di Barbara D’Urso, continua a “giocare” con i telespettatori e il pubblico dei social postando foto e video che fanno discutere. Dopo una breve e veloce vacanza d’amore trascorsa tra Zanzibar e la Tanzania con tanto di “nozze” celebrate in spiaggia, la coppia è partita per una nuova meta anche se questa volta in Italia. L’ex di Nina Moric e l’ex compagna di Scintilla, infatti, hanno scelto di trascorrere un weekend all’insegna del relax sul Lago d’Iseo il tutto fotografato e raccontato su Instagram. A sorpresa però nelle stories di Elena Morali ecco spuntare un qualcosa che non ti aspetti: Luigi Favoloso nudo! Ebbene si, la ex protagonisti de La Pupa e il Secchione ha voluto condividere con tutte le sue fan il corpo completamente nudo del suo fidanzato confermando di essere non solo una coppia molto aperta, ma anche di non temere il giudizio del pubblico.

Elena Morali e Luigi Favoloso: amore o finzione?

Del resto Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali nel corso delle ultime settimane è sempre stata al centro di diverse polemiche: a cominciare dalla versione di Nina Moric fino alle parole di Daniele Di Lorenzo, ex fidanzato della Morali. Daniele Di Lorenzo, infatti, durante una delle ultime puntate dello show di Barbara D’Urso ha accusato Luigi Favoloso di ricattare la Morali costretta quindi a fingere una storia d’amore davanti alle telecamere e sui social. Una versione, quella di Daniele Di Lorenzo, che è stata smentita poco dopo dalle foto di Elena e Luigi abbracciati ed innamorati in una spiaggia da sogno a Zanzibar dove hanno celebrato una sorta di matrimonio. Intanto incuranti delle polemiche e dei chiacchiericci, Luigi Favoloso e Elena Morali proseguono la loro “luna di miele” con tanto di vacanza relax nella splendida cornice del Lago d’Iseo. La coppia sembra più unita e innamorata che mai come dimostrano le foto e i video condivisi dalla coppia sui social con la Morali che orgogliosamente ha deciso di condividere anche il corpo statuario del suo amore. Una scelta che, manco a dirlo, ha naturalmente scatenato l’ennesima polemica per la serie “purché se ne parli”!



