Gaetano Bruno, chi è l’ex compagno di Elena Radonicich: la carriera al cinema

Gaetano Bruno è l’ex compagno di Elena Radonicich, l’attrice che questa sera debutta nella nuova serie di Rai 1 Brennero nei panni della protagonista Eva Kofler. Di origini palermitane, classe 1973, Gaetano Bruno è anch’egli un affermato attore e ha avviato la sua carriera frequentando la Scuola di Recitazione a Palermo e ottenendo il diploma, sino al debutto al cinema con il film del 2004 Le conseguenze dell’amore, per la regia di Paolo Sorrentino.

Anna Mautone, chi era la mamma di Daniela Ferolla/ "Non è stato facile seguire la sua malattia"

Nel corso degli anni sono poi arrivati importanti successi e, nel 2019, partecipa alla Mostra del Cinema di Venezia essendo presente in ben 3 film italiani in concorso: Baarìa, Lo spazio bianco e La doppia ora. Sempre al cinema, ha recitato nel 2013 nel film L’oro di Scampia e L’ora legale nel 2017, ma la grande occasione per mettersi ulteriormente in mostra a livello internazionale è stata la partecipazione al cast di House of Gucci, film del 2021, dove ha recitato al fianco di giganti del calibro di Al Pacino e Lady Gaga.

Elena Radonicich, chi è l'attrice che interpreta Eva Kofler in "Brennero"/ La carriera tra cinema e tv

Gaetano Bruno: carriera in tv e la storia d’amore con l’ex compagna

Gaetano Bruno ha riscosso grande successo anche in televisione; nel 2016, in particolare, ha preso parte alla serie Il sistema e in Luisa Spagnoli, mentre nel 2017 ha debuttato nella serie La porta rossa. Tra i più grandi e recenti successi spicca invece l’ingresso nel cast della seconda stagione di Doc – Nelle tue mani del 2022, dove ha interpretato il ruolo del primario di chirurgia Edoardo Valenti.

Sul fronte privato, l’attore è l’ex compagno di Elena Radonicich: dalla loro relazione è anche nata una figlia di nome Anna nel 2015; i due hanno collaborato ne La porta rossa dove hanno interpretato una coppia di amanti in scena. La loro storia d’amore è però arrivata ai titoli di coda, a confermarlo è stato l’attore in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni del 2022, mentre parlava del suo ruolo di padre: “Con Anna, che ha 6 anni, sono attento, presente. Anche se ci siamo separati, io e sua mamma le diamo tutta la sicurezza affettiva di cui ha bisogno“.

Vincenzo Novari, chi è il marito di Daniela Ferolla/ Il matrimonio a giugno 2024 dopo 20 anni d'amore