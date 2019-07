Elena Santarelli anticipa gli haters/ Commenti più in ‘voga’: “Stai con i tuoi figli”

Soltanto ieri Elena Santarelli aveva condiviso una bellissima dedica per il marito Bernardo Corradi. Questa mattina invece, la presentatrice ha postato uno scatto in perfetta forma mentre si appresta a fare ginnastica. “Camminare veloce in mezzo alla natura? Amo! – esordisce – Qui lascio alcune risposte a qualche commento che inevitabilmente arriverà: Elena sei troppo magra: il metabolismo corre veloce e non posso farci nulla”. Successivamente, il post prosegue con una serie di precisazioni, anticipando i commenti che sa già potrebbero arrivarle. “Stai a casa che non hai bisogno: quando vado a fare sport tipo questa mattina lo faccio per innalzare i livelli di serotonina e non per il girovita”. Poi prosegue: “Hai gli addominali troppo muscolosi: genetica, non posso farci nulla”. E ancora: “Mangia di più cavolo e goditi la vita: so come godermi la vita grazie e mangio… a volte mangio bene a volte faccio abbuffate ma il metabolismo va sempre veloce”.

Elena Santarelli anticipa gli haters, i commenti più gettonati

Elena Santarelli conclude il suo post, citando l’esternazione più gettonata: “Stai con i tuoi figli: i miei figli stanno bene e dormono ora ed al momento si sentono molto amati dalla loro mamma”. Poi la showgirl termina il suo post: “Un bacio a tutte le anime positive che mi vogliono bene”. Tanti i commenti da parte di follower e colleghi. “Io sono stato a correre, le sto facendo tutte per far correre il metabolismo ma sembra abbia un frigorifero attaccato dietro”, le risponde ironicamente il cognato Jacopo, fratello del marito Bernardo Corradi. Poi arriva anche il commento della modella curvy Elisa D’Ospina: “Stavo per scriverti qualche luogo comune ma li hai scritti tutti”, e Marco Liorni: “Le risposte predittive”. “Elena hai un po’ di metabolismo da prestarmi?”, scherza affettuosamente una estimatrice. Attualmente quindi, la modella ha conquistato solo commenti ironici e positivi, come lei stessa sperava.





© RIPRODUZIONE RISERVATA