Elena Santarelli “Hater augura a mio figlio che gli torni il cancro”/ “Mi tormenta..”

Elena Santarelli si scaglia contro l‘hater che da due anni la tormenta con commenti cattivissimi. La showgirl, stanca di dover tollerare simili commenti, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato il commento spregevole di un hater che ha preso di mira non solo la showgirl, ma anche il figlio Giacomo. “Goditi questi momenti…sai, certe cose potrebbero ritornare. Comunque il poveretto è proprio un cesso” è il commento dell’hater che aggiunge una serie di emoticon sorridenti.

Il commento è stato pubblicato dalla Santarelli che, nella didascalia, ha spiegato come da due anni tale persona la tormenti creando sempre profili nuovi ogni volta che viene segnalata. Un tormento che dura da due anni e che ha spinto Elena Santarelli a denunciare pubblicamente il fatto.

Elena Santarelli contro l’hater: “Lasciaci in pace”

Dopo due anni in cui ha cercato di combattere da sola contro l’hater, Elena Santarelli ha deciso rendere pubblico ciò che sta accadendo. “Segnalatela in massa, cambia profilo ogni due settimane e ogni 2 settimane augura a mio figlio che torni il Cancro nel linguaggio che lei preferisce, lo fa così o in un altro modo“, scrive la Santarelli nella didascalia che accompagna la foto del commento.



“Instagram dovrebbe impedire a certe persone di stare sui social. Ho fatto di tutto per segnalarti, di tutto e non aggiungo altro. Quanto ti vorrei vedere in faccia per capire che schifo di essere umano sei. Ti vorrei portare nei reparti di oncologia a farti vedere che vita fanno i bambini! Mi tormenti da due anni, lasciaci in pace!”, conclude la Santarelli ricevendo la solidarietà dei followers.

