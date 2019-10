Elena Santarelli/ “Ho chiesto a Dio di trasmettermi il tumore di…” (Seconda vita)

Elena Santarelli alza il velo sulla sua Seconda Vita, ripercorrendo, ancora una volta, il doloroso periodo che l’ha vista in prima linea nella battaglia al tumore di suo figlio Giacomo. A raccontarsi, però non sarà solo la diva che tutti conosciamo, bensì la mamma, “mamma Elena”, che tante volte ha sperato di poter prendere su di sé tutta la sofferenza vissuta dal piccolo giacomo. “Più volte ho chiesto a Gesù, a Dio, a chiunque trasmettetemi il tumore di mio figlio sul corpo”, spiega Elena Santarelli nel programma di Gabriele Parpiglia. “Quando metti al mondo un figlio sano – continua la showgirl – pensi che sia sano per tutta la vita, in realtà non possiamo proteggere i bambini da tutto e tutti, non è possibile”. Elena Santarelli ripercorre inoltre il percorso in ospedale, la sfida a quel male così duro e i rapporti nati con le altre mamme di piccoli pazienti sottoposti a cure oncologiche.

Elena Santarelli: “Gli haters? Follia…”

Nel percorrere la sua Seconda Vita su Real time, Elena Santarelli parla inoltre delle numerose offese social che hanno accompagnato la unga e dolorosa battaglia della sua famiglia. La conduttrice, infatti, diverse volte ha condiviso sui social il suo dolore, i passi della sua lunga battaglia e gli aggiornamenti sullo stato di salute del piccolo Giacomo, trovando, molto spesso, il supporto per andare avanti. Qui, però, è stata spesso presa di mira dagli haters, i quali, insensibili al suo dolore e al percorso di suo figlio, non si sono risparmiati in offese choc. “Gli schiaffi che sono arrivati, sono di cattiveria – spiega Elena Santarelli – cioè non puoi scrivere ‘mi auguro che il tumore cerebrale venga anche a te, perché mi sei sempre stata antipatica’. Per me è follia – aggiunge la conduttrice – Io sono mamma Elena, così come mi chiamano le infermiere in ospedale, non sono Elena Santarelli, quella è la mia vita, è un’altra cosa”.

Gabriele Parpiglia: “Elena Santarelli merita belle parole”

A un passo dall’intervista a Elena Santarelli, è Gabriele Parpiglia, conduttore di Seconda Vita, ad anticipare preziosi dettagli sulla puntata. “Con #elenasantarelli in questi giorni riflettevamo sul fatto che nella sua vita non c’è stata solo la tragedia che l’ha colpita”, spiega il giornalista su Instagram. “Lei è una ragazza che merita le belle parole, le attenzioni, a prescindere da quello che è successo perché chi la conosce – aggiunge Parpiglia – sa bene che è una simpatica umorista; ecco. C’è un suo presente al cinema. Un presente in tv, un quotidiano che ha ritrovato il sorriso e un amore immenso che la circonda da sempre”. A rispondere alle sue parole, proprio Elena Santarelli, che in un commento sui social, scrive: “a me sono capitati i maligni… Ma tanta gente ci vuole bene. Ricevo tanti messaggi ogni giorno pieni di amore e di ringraziamenti per il libro”.

La scoperta della malattia del figlio, il percorso di cura, gli attacchi degli haters: Elena Santarelli racconta la sua #SecondaVita a @Parpiglia, mercoledì 30 ottobre alle 21.10 su #RealTime e in streaming su #Dplay. pic.twitter.com/nu4J2fY4tu — Real Time (@realtimetvit) 26 ottobre 2019





