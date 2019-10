Elena Santarelli elogiata da Alessia Marcuzzi/ “Ti ammiro e piango per la tua forza”

E alla fine Alessia Marcuzzi si rivela essere, ancora una volta, donna sensibile e attenta. Dopo le lacrime spese a Le Iene ricordando l’amica e collega Nadia Toffa, adesso la conduttrice reduce dal successo di Temptation Island Vip, torna sui social per parlare di Elena Santarelli ed elogiarla come mamma e donna. Proprio in occasione dell’uscita del libro in cui la showgirl ha raccontato la sua terribile esperienza come mamma di un figlio malato di tumore tra paure, angoscia, timori e sconvolgimenti, Alessia Marcuzzi ha pensato bene di condividere con i suoi fan il fatto che non solo ha letto tutto ma che non riesce a smettere di piangere quando pensa al suo racconto. Una mamma che rischia di perdere il suo bambino è un dolore immenso e il fatto che a questo si aggiungano mesi e mesi di cure, diagnosi, risposte e attese non fa altro che peggiorare le cose e lei non può che dirsi ammirata dal carattere e dalla dimostrazione di forza dell’amica Elena Santarelli.

LA DEDICA DI ALESSIA MARCUZZI A ELENA SANTARELLI

Proprio qualche ora fa, Alessia Marcuzzi ha riportato sui social l’inizio del libro della Santarelli riportando alcune frasi che aprono il suo racconto e poi ha deciso di commentarle dicendosi ammirata da tutto quello che è riuscita a fare e sostenere ma invitando l’amica adesso a ritagliarsi un po’ di tempo per sé: “Io non riesco a smettere di piangere. Perche’ tu sei una donna incredibile, coraggiosa e piena di amore, e quello che ho visto di te soprattutto nel periodo piu’ brutto e difficile della tua vita, e’ uno degli insegnamenti piu’ grandi che io abbia mai potuto ricevere…. ti ringrazio per averci regalato una lezione di vita incredibile: il coraggio, sempre, e la tua dignita’, anche quando dentro c’era un pugno nello stomaco che non ti faceva respirare“. La risposta della Santarelli non si è lasciata attendere via social: “spero di dare voce a tanti genitori”.

