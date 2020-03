Elena Santarelli scherzo Iene/ Video, rubati per amore i soldi di Heal: “bastardi”

Elena Santarelli vittima di uno scherzo crudele de Le Iene Show. Dopo aver fatto infuriare Giancarlo Fisichella, le Iene hanno fatto cadere in trappola la Santarelli. Lo scherzo sarà trasmesso nella puntata in onda questa sera, in prima serata su Italia 1. A ricordarlo è stata la stessa Elena che sarà in diretta con Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. “Ci vediamo questa sera alle Iene per lo scherzo che mi hanno fatto questi bastardi”, dice Elena su Instagram con il viso ancora sconvolto. Alla showgirl hanno fatto credere che i soldi dell’associazione benefica Heal di cui è madrina fossere stati rubati, per amore, dal segretario. Ad aiutare Stefano Corti e Alessandro Onnis ad organizzare lo scherzo alla Santarelli è stato il giornalista Gabriele Parpiglia.

ELENA SANTARELLI, VIDEO SCHERZO IENE: LO SFOGO CONTRO IL SEGRETARIO HEAL

Con la complicità di Gabriele Parpiglia, amico di Elena Santarelli e con l’associazione benefica Heal, le Iene hannbo organizzato uno scherzo alla showgirl che, non immaginando di essere la nuova vittima del programma di Italia 1, ha perso la testa quando scopre che il segretario dell’associazione ha rubato i soldi per amore. Nel video che anticipa il servizio completo, Gabriele Parpiglia è al telefono con la donna per la quale l’uomo ha perso la testa rubando almeno 70mila euro. “Questo ha speso 50, 100mila euro così?”, chiede Parpiglia alla donna. “Ah, secondo me 100 no, ma 70 sì”, risponde la donna. “Ma tu ci stai con questo? C’è una frequentazione?”, chiede ancora il giornalista. “Non è che siamo fidanzati, ci stiamo conoscendo”, risponde ancora la donna del segretario. Alla Santarelli, però, la risposta non basta. “Io se hanno scopato lo voglio sapere“, sbotta la Santarelli. Cosa accadrà, poi?

ELENA SANTARELLI SFOGO IENE: “NON HO COLPE”

Elena Santarelli perde la testa di fronte alla possibilità che il segretario dell’associazione Heal abbia rubato i soldi per fare dei regali alla donna che sta frequentando. “Se ha preso i soldi dell’associazione è un casino. Che caz* fai, lo denunci?”, chiede Parpiglia. “A questo gli è scoraggiato il cervello per un pelo di fi*a. Non è possibile, ma io ti spacco la faccia se è vero. Al di là di questo, io Elena Santarelli, ci faccio una figura di mer*a e non ho colpe. E’ veramente grave, ma come ne usciamo?”, dice in preda ad un attacco di rabbia. Poi, ancora furiosa, si scaglia contro i gusti sessuali della ragazza che ha ceduto al fascino del segretario.





© RIPRODUZIONE RISERVATA