Elena Sofia Ricci “A 12 anni abusata da nonno di amica”/ “Per 2 anni dall’analista”

E’ un retroscena decisamente drammatico quello svelato da Elena Sofia Ricci al settimanale Oggi. In un’intervista di queste ore l’attrice italiana, che a breve tornerà sul piccolo schermo con la fiction “Vivi e lascia vivere”, ha raccontato di essere stata abusata quando era appena una ragazzina: “A 12 anni sono stata abusata dal nonno di una mia amica – le sue parole – quando lo affronti, scopri che questo dramma appartiene a molte persone”. Numerosi gli episodi del passato che hanno portato la Ricci a frequentare gli analisti: “Per due anni l’analisi è stato un appuntamento regolare. Mi ha aiutata a capirmi, a indagare nella mia essenza di figlia, a sciogliere quei nodi che mi hanno poi permesso di essere mamma e di non riversare sulle figlie certe incompiutezze”. Tutta colpa, molto probabilmente, di una mancanza dovuta alla separazione dei genitori e all’allontanamento dal padre: “Mia madre e mio padre si erano separati quando io ero piccola e io sono cresciuta lontana da lui. L’ho ritrovato da grande”.

ELENA SOFIA RICCI E IL MATRIMONIO FELICE CON STEFANO MAINETTI

Una vita difficile anche in amore, con la scelta di uomini sbagliati: “Avevo sempre scelto uomini sbagliati – rivela – sempre quelli che mi garantissero di essere mollata. Ah, in questo sono stata medaglia d’oro…”. Ma ora il peggio sembrerebbe essere passato: “Ora ho cambiato analista, ci vado meno, ho scelto uno specialista che si occupa di ragazze violate”. Elena Sofia è felicemente sposata con il compositore Stefano Mainetti, ormai da una vita: “In questi 19 anni abbiamo litigato, abbiamo affrontato momenti difficili, alti e bassi nel lavoro, lutti di persone care. Ma la cornice amorosa non è mai mancata, come la stima profondissima”. Dopo tante scelte sbagliate, finalmente un uomo giusto: “E poi, Stefano è bello, figo, persona perbene, artista onesto. È un grande uomo, anche se sa essere criticone e rompiscatole. Il nostro progetto di famiglia non è mai venuto meno”. La Ricci, ha avuto anche una lunga relazione con il regista e attore Pino Quartullo, da cui ha avuto Emma, la sua primogenita, al suo fianco nella nuova fiction in onda dal 23 aprile prossimo su Rai 1: “Emma – ha concluso – interpreta il mio personaggio da ragazza: pensarla in questo ruolo mi diverte e mi emoziona”.



