Elena Sofia Ricci ha ottenuto, nel corso della sua carriera, un successo davvero straordinario, dando il volto ad alcuni dei personaggi iconici delle fiction italiane, come ad esempio Lucia de “I Cesaroni” o suor Angela in “Che Dio ci aiuti”. Donna bella, brava, e carismatica, Elena Sofia ha ottenuto davvero una popolarità incredibile dalle serie tv: basti pensare che, per sua stessa ammissione, quando era la moglie di Giulio Cesaroni, non poteva uscire di casa per la folla di persone che la riconoscevano e volevano un autografo o una foto con lei. Che pure agli inizi della sua carriera, Elena Sofia non avrebbe mai immaginato di ottenere un simile successo.

Nonostante questa grande popolarità, qualche rimpianto c’è per l’attrice: come rivelato proprio dalle stessa, infatti, ha un po’ pagato la scelta di fare serie tv virgola che prima non erano così diffuse e popolari come adesso. Nonostante ciò, Elena Sofia Ricci, che è nata a Firenze da uno storico molto conosciuto e da una scenografa, ha avuto una carriera davvero stellare. L’attrice, infatti, è cresciuta a vincere dei premi prestigiosi come tre David di Donatello, due dei quali come migliore attrice protagonista, e ancora quattro Nastri d’argento, tre Ciak d’oro, un Globo d’oro e numerosi altri riconoscimenti che hanno nobilitato ancor di più la sua carriera.

Elena Sofia Ricci, chi è: gli abusi subiti da bambina

Cresciuta in una famiglia agiata, Elena Sofia Ricci non ha avuto comunque un’infanzia facile, dovendo fare i conti da bambina con il dramma più grande che un bimbo possa mai vivere: quello degli abusi. L’attrice ha raccontato, qualche anno fa, di essere stata violentata quando aveva dodici anni da un amico di famiglia: “Era importante prima o poi che ne parlassi. Ho imparato a essere una bambina che non dava fastidio, ma ho sempre tenuto imprigionato questa cosa dentro di me” ha rivelato, con enorme dolore. Una sofferenza mai sopita nonostante negli anni siano arrivate soddisfazioni sul lavori e nella vita personale.