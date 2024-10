Elena Sofia Ricci è la grande ospite della trasmissione Ballando con le Stelle, programma che andrà in onda sabato 24 Ottobre 2024 alla conduzione di Milly Carlucci. Elena Sofia Ricci è un’attrice di grande fama che ha avuto negli anni successo sia nei film tv che nelle fiction ed ha avuto una vita privata abbastanza movimentata. Nella sua vita però ha avuto due grandi amori, quello con l’attore Pino Quartullo e quello invece con il compositore Stefano Mainetti.

La donna ha avuto due figlie, Emma – nata dalla relazione con Pino Quartullo – e successivamente, otto anni dopo, Maria che attualmente ha invece 20 anni. Maria è nata dall’amore tra l’attrice e Stefano Mainetti con i due che ancora oggi stanno insieme. Tornando alla relazione con Pino Quartullo i due non sono in ottimi rapporti, anzi tutt’altro.

La donna ha svelato che l’uomo la tradiva più volte durante il loro matrimonio, accuse a cui Pino ha risposto poi qualche tempo fa sul settimanale Oggi: “Elena mi ha accusato di cose false e gravi, nei tre anni in cui siamo stati insieme non l’ho mai tradita. Per me lei era l’unica donna e mi reputo una persona abbastanza fedele e sincera”, i rapporti tra i due – nonostante la figlia – hanno sempre avuto alti e bassi.

Elena Sofia Ricci e il rapporto con Stefano Mainenti: massimo riserbo sulla motivazione che gli ha portati a lasciarsi

Il matrimonio tra Elena Sofia Ricci e Stefano Mainenti è durato per quasi 20 anni ed i due si sono separati nel Dicembre del 2022. La coppia ha inoltre una figlia, Maria, la seconda figlia dell’attrice. Un addio dopo circa 20 anni, e come rivelato da ambo le parti, la decisione di separarsi sarebbe stata davvero molto dolorosa.

Stefano Mainenti è un importante compositore e direttore d’orchestra italiano ed ha un’importante nomea all’interno del settore lavorativo. Riguardo la separazione con Elena possiamo dire che ormai da tempo i due non si facevano vedere insieme e a quanto pare la crisi tra i due sarebbe stata decisiva per il divorzio e non c’erano possibilità di riappacificazione.

La storia tra Elena Sofia Ricci e Stefano Mainenti è sempre stata piuttosto riservata e la coppia voleva mantenere la sua privacy, non ci sono molti scatti dei due se non per qualche post social di qualche tempo fa. Una crisi pesante e nonostante qualche rumors dal web nessuno ha mai spiegato il vero motivo della rottura tra i due, una scelta di comune accordo e con i due che vogliono comunque mantenere la propria privacy, anche per il bene della figlia Maria.