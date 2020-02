Elena Sofia Ricci/ Il cinema, l’amore e il dramma di un abuso a 12 anni (Verissimo)

Elena Sofia Ricci, ospite questo pomeriggio di Silvia Toffanin su Canale 5 a Verissimo, uno dei programmi di punta del sabato Mediaset, è pronta a raccontarsi in un’intervista a trecentosessanta gradi. La Ricci, attrice italiana di grande successo, ha compiuto cinquantasette anni e da sedici è legata sentimentalmente a Stefano Mainetti, famoso direttore d’orchestra. Elena Sofia Ricci è molto amata dal pubblico e nella sua lunga carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti. Carriera che è cominciata molto presto, quando la giovane Elena ha preso parte a diversi spettacoli teatrali, fino alla chiamata di Pupi Avati per ‘Gli Impiegati’. Proprio in quel momento la sua fama ha iniziato a decollare, nel corso degli anni si è consolidata con altre interpretazioni rimaste nel cuore al grande pubblico, come “I Cesaroni” nel 2006.

Elena Sofia Ricci, una carriera ricca di successi e riconoscimenti

Con le serie tv e le fiction, Elena Sofia Ricci sembra avere un certo feeling. Non solo I Cesaroni tra i progetti di successo che l’hanno coinvolta, ma anche “Che Dio ci aiuti”, dove ha indossato i panni di Suor Angela. Nel 2003 conquista la Grolla d’Oro nel ruolo di Francesca Morvillo, nella serie tv “Giovanni Falcone-l’uomo che sfidò Cosa Nostra”. Elena Sofia Ricci fa il pieno di riconoscimenti e il suo nome viene accostato al premio di miglior attrice non protagonista per “Allacciate le Cinture” del regista Franz Ozptek. Grande successo anche alla settantunesima mostra internazionale del cinema di Venezia, con la cinquantasettenne che riceve il Premio Kinéo – Diamanti al Cinema.

Il dramma di un abuso all’età di 12 anni di Elena Sofia Ricci

Andiamo a scoprire qualcosa in più sulla vita privata di Elena Sofia Ricci, cominciando dalla vita sentimentale e dai due matrimoni. Il primo con l’attore Pino Quartullo, con cui ha messo al mondo la figlia Emma, il secondo, ovvero quello attuale, con il compositore e direttore d’orchestra Stefano Mainetti. Un amore che sgorga libero e con passione dal 2003. I due hanno dato vita a Maria, seconda figlia dell’attrice Elena Sofia Ricci. La loro storia è nata praticamente per caso, dopo una cena benefica. Chissà se a Verissimo l’attrice racconterà i dettagli e qualche retroscena sulla loro relazione. Tasto decisamente dolente quello legato ad un abuso che avrebbe subito ancora adolescente. Un episodio confessato solo dopo la morte di sua madre. Non resta che attendere la puntata di oggi per capire se tornerà sul tema.



