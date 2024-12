Emma Quartullo e Maria Mainetti sono le figlie di Elena Sofia Ricci, nate da due differenti rapporti. L’attrice fiorentina ha messo al mondo le due ragazze a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila. Emma, la sua primogenita, è nata dal rapporto con Pino Quartullo, attore e regista con una laurea in architettura. Un uomo poliedrico ed elettrico che ha fatto girare la testa all’attrice: dal loro rapporto è nata appunto Emma, nel 1996. Oggi la ragazza ha deciso di inseguire le orme della mamma e del papà: anche lei lavora nel mondo dello spettacolo come attrice ma ha anche una grande passione per la fotografia.

La ragazza, dopo essersi diplomato al liceo classico, si è laureata all’Università di Roma Tre, studiando Discipline delle arti della musica e dello spettacolo (DAMS). Dunque, anche la sua carriera accademica è stata indirizzata al mondo del cinema e del teatro, al quale da sempre si sente vicina. L’esordio in tv è arrivato da giovanissima, nel 2014, quando ha preso parte a un episodio di Don Matteo tra le altre cose. Parlando qualche tempo fa della figlia, Pino Quartullo ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto. Anche lei sta studiando in questo mondo”.

Elena Sofia Ricci, qualche anno più avanti, ha messo al mondo la sua seconda figlia, Maria Mainetti, nata dal rapporto con Stefano Mainetti, compositore. Quando è arrivata la sua secondogenita, l’attrice non pensava di poter diventare nuovamente mamma, per sua stessa ammissione: ai due avevano detto che sarebbe stato difficile. A Vanity Fair, parlando proprio del suo essere mamma, ha raccontato: “Sono ingombrante, una rompiscatole senza precedenti, poco simpatica, sempre pronta a rimproverare”. L’attrice è molto legata alle sue due figlie, che tra loro vanno molto d’accordo e si amano profondamente: per sua stessa ammissione, Elena Sofia ha sempre immaginato esattamente così le sue “bambine”, e oggi si gode i frutti del suo lavoro.