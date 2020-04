Elena Sofia Ricci/ L’appello: “lavoratori spettacolo sono in ginocchio” (Domenica In)

Pubblicità

Elena Sofia Ricci ospite della trentunesima puntata di “Domenica In”, il talk di successo condotto da Mara Venier su Raiuno. L’attrice, in collegamento dalla propria abitazione, ha raccontato come sta trascorrente questi giorni di quarantena forzata per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. La Ricci è visibilmente emozionata nel rivedere un vecchio filmato trasmesso dalla Venier: “che bello quando ci si abbracciava, sembra tutto così lontano e sembra lontano di riabbracciarsi, fa quasi impressione”. L’attrice poi lancia un appello forte e chiaro a favore di tutti quei lavoratori invisibili, gli addetti ai lavori del mondo dello spettacolo che vivono questo momento di crisi economica con grandissima difficoltà. “Ho abbastanza risorse per poter sopravvivere almeno per un anno” – precisa l’attrice, che prosegue dicendo – “devo far sentire la voce e il grido di tutti quei lavoratori, quella gente che lavora con noi, dietro ci sono centinaia, migliaia di lavoratori dello spettacolo, tutte le maestranze, un mondo di migliaia e migliaia di lavoratori che sono in ginocchio”.

Elena Sofia Ricci: “Vivi e lascia vivere spero dia speranza a chi ha perso il lavoro”

Elena Sofia Ricci a Domenica In ha colto l’occasione per parlare dell’emergenza Coronavirus e di come questo terribile virus abbia stravolto le vite di tutti noi, ma in particolare delle maestranza che lavorano nel mondo dello spettacolo e che al momento sono stati quasi dimenticati dalle istituzioni. Per questo motivo la Ricci ha voluto far sentire la sua voce dicendo: “la situazione è drammatica, voglio ringraziare il Governo e il Ministero della Cultura per quello che stanno facendo, ma al momento delle risorse pubbliche investito in cultura riguarda lo 0,8% del PIL. Confido e ringrazio e il Ministero della Cultura per quello che fa e farà per chi è veramente in ginocchio, io sono molto fortunata come molti di noi”. L’attrice poi parla della nuova serie “Vivi e lascia vivere” in partenza dal 23 aprile su Raiuno: “Laura è una donna nuova, una nuova mamma che racconterò e spero darà tanta speranza a chi è a casa e ha perso il lavoro. Laura all’inizio della serie è una donna che perde tutto: lavoro e marito. Deve reinventarsi, trovare le forze e tirarsi su, deve inventare un lavoro, l’unica cosa che sa fare bene è cucinare e crea questa attività di street food trascinandosi indietro tantissime donne straordinarie. Laura ha un grande segreto, ma anche altri hanno segreti che tengono dentro”.



