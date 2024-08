Elenoire Casalegno, choc sulla sua vita privata: “Stata fidanzata con un manipolatore narcisista”

Ha rilasciato una lunga intervista al Messaggero Elenoire Casalegno dove ha lasciato intendere che molto probabilmente sarà la conduttrice della prossima edizione de L’Isola dei famosi ed ha parlato della sua esperienza in Honduras. Tuttavia la conduttrice si è sbilanciata anche sulla sua vita privata ed ha confessato che in passato è stata vittima di una relazione tossica, ha avuto una relazione con un manipolatore narcisista patologico da cui per fortuna è riuscita ad uscirne.

Per anni ha avuto per fidanzato un manipolatore narcisista patologico Elenoire Casalegno ed al quotidiano ha confessato: “Ho incontrato una di quelle persone che vengono definite narcisisti patologici, molto brave a manipolare gli altri. Di buono c’è che è come un vaccino: una volta che hai avuto a che fare con uno di loro non te ne capiterà mai più un altro. Lo riconosci da lontano. E non c’è bisogno del richiamo”. E subito dopo è scesa nei dettagli descrivendo bene i comportamenti di questi soggetti e i segnali di allarme.

Elenoire Casalegno fa una confessione choc: “Con un narcisista rimani svuotato e prosciugato”

Elenoire Casalegno vittima di un manipolatore narcisista patologico ha descritto nello specifico che comportamenti attuano: “Il narcisista patologico è, innanzitutto, affascinante e carismatico. Questa tipologia di persona è però anche manipolatrice, spesso bugiarda, e si nutre della sua capacità di sedurre e soggiogare l’altro. Il narcisista patologico ti fa sentire speciale solo per poi distruggerti. Alla fine, rimani svuotato, prosciugato di ogni energia positiva”. […] Il s3ss0 con un narcisista patologico? Noioso e ripetitivo. È un momento in cui l’altro cerca solo di compiacere se stesso, ignorando completamente i bisogni del partner. Riconoscere un narcisista patologico può salvarti da una relazione tossica. Non bisogna mai sottovalutare i segnali, anche quelli più piccoli.” La conduttrice negli anni ha avuto delle relazioni con personaggi del mondo dello spettacolo, per anni è stata al fianco di dj Ringo ed i due hanno avuto una figlia: Swami, ha avuto relazioni anche con Vittorio Sgarbi, Omar Pedrini, Francesco Facchinetti e con il manager Sebastiano Lombardi si riferiva ad uno di loro?