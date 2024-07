Elenoire Casalegno: “Io conduttrice dell’Isola dei Famosi? Mi piacerebbe”/ “Fidanzato? Ecco come lo vorrei”

Elenoire Casalegno prossima conduttrice dell’Isola dei Famosi 2024? Lei si sbilancia

È reduce da una lunga e impegnativa avventura all’Isola dei Famosi 2024 come inviata e, quando le si viene chiesto se sarebbe pronta a prendere la conduzione della prossima edizione, Eleonoire Casalegno ammette che sì, le piacerebbe. Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale CHI, ha raccontato quali sono state le più grandi difficoltà riscontrate durante in mesi in Honduras: “Intanto lì ci sono 40 gradi e il 90% di umidità. Poi, a maggio, ci sono stati incendi, c’era una cappa di fumo che schermava il sole e noi andavamo in giro con le mascherine. – ha spiegato, continuando – A parte la diretta, quattro ore sotto il sole, eravamo sulla terra ferma e la sera tornavamo lì. Dove il mare è marrone. Sul fronte cibo? Esistono solo il riso, il pollo e il platano fritto. C’è l’acqua demineralizzata e la domenica per quattro o cinque ore tolgono l’elettricità. Infine, i mosquito: ti devastano.”

Eppure pubblico e critica hanno concordato nel complimentarsi con la professionalità e la bella figura fatta nel ruolo di inviata: “Ne sono contenta. – ha ammesso Elenoire – Non vivo dei commenti altrui, ma un riconoscimento non mi dispiace, so quanto mi è costato, non stavo in uno studio con sgabello e aria condizionata. Cosa dico a chi mi vedrebbe come conduttrice del programma? Che mi farebbe piacere.”

D’altronde, in passato non sempre è riuscita ad ottenere quanto meritava: “Spesso non mi è stato dato quello che magari dal punto di vista professionale meritavo. Per tanti fattori, certo. Devo per esempio ammettere che da ragazza non ero particolarmente diplomatica. E poi sono una nata libera, cresciuta libera e che morirà libera. Spesso mi devo scordare il consenso.” ha spiegato la conduttrice che a 48 anni cerca ancora il grande amore. “Che uomo vorrei? Un uomo veloce, uno a cui non devo spiegare nulla: non sono una traduttrice, non una badante e non sono la sua mamma”, ha ammesso infine Elenoire.











