Non ha certo bisogno di presentazioni Elenoire Casalegno, personaggio televisivo ampiamente noto grazie alle molteplici esperienze vissute proprio sul piccolo schermo. In questa occasione il focus presta il fianco alle curiosità di gossip, alle nozioni di cronaca rosa che nel tempo hanno attirato l’attenzione di coloro che amano conoscere le trame sentimentali dei volti noti. Elenoire Casalegno ha compiuto il grande passo del matrimonio nel 2014 ma, al netto del buon ricordo che sicuramente ancora conserva, non c’è stato il lieto fine. Ma chi è l’ex marito di Elenoire Casalegno? Il suo nome corrisponde a Sebastiano Lombardi con il quale ha condiviso il sogno nuziale per 3 anni prima di giungere alla separazione.

Ma chi è Sebastiano Lombardi, ex marito di Elenoire Casalegno? Ceo di Rete 4 oltre che network manager; è stato appunto legato alla conduttrice per circa 5 anni tra fidanzamento e matrimonio – celebrato nel 2014 – con la separazione arrivata 3 anni dopo e dunque nel 2017. “Non credo sia stato un errore”, aveva raccontato Elenoire Casalegno parlando del matrimonio con l’ex marito Sebastiano Lombardi: “Abbiamo preso strade differenti, i nostri caratteri non si sono incastrati…”.