Elenoire Casalegno, ex marito e fidanzato: Dj Ringo e Andrea/ “Più serena perché..”

Dj Ringo è l’ex marito di Eleonoire Casalegno. I due hanno vissuto una grande storia d’amore, da cui è nata la figlia Swami, oggi ventunenne e studentessa di Lettere. Ma tra gli ex e tra i grandi amori della showgirl ci sono anche Vittorio Sgarbi, Omar Pedrini e il direttore di Rete4 Sebastiano Lombardi, con cui è stata sposata per tre anni.

Oggi Eleonoire Casalegno sembra finalmente aver ritrovato stabilità ed equilibrio. Dal 2019 sta con Andrea, un misterioso broker finanziario con cui vive un rapporto a distanza. I due, per motivi lavorativi, sono divisi tra Milano e Roma, ma i chilometri di lontananza non hanno danneggiato la loro relazione e la voglia di stare insieme. In diverse interviste, Eleonoire Casalegno ha speso parole al miele per il suo nuovo fidanzato, ringraziandolo per essere così speciale.

Andrea, il fidanzato di Elenoire Casalegno. La showgirl è innamoratissima: “Grazie a lui sono più serena”

Grazie al rapporto instaurato con Andrea, Elenoire Casalegno prova di nuovo emozioni e sentimenti forti. Per certi persino inediti. E’ stata la stessa Elenoire a riconoscere al compagno pregi notevoli: “Grazie a lui ora mi sento una donna molto più serena. Per la prima volta qualcuno si prende cura di me, si fa carico dei miei pensieri più complessi”.

C’è poi una frase, in particolare, che è rimasta scolpita nel cuore di Elenoire Casalegno, ovvero quando Andrea la rassicura e le dice: “Non preoccuparti, andrà tutto bene”. Il taglio col passato è netto e la showgirl sembra apprezzare parecchio: “Prima di conoscerlo ero sempre stata io a portare avanti la coppia, me la caricavo proprio sulle spalle. Invece ora lo fa Andrea. Ed è una bellissima sensazione”.

