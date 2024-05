Elenoire Casalegno festeggia il compleanno in Honduras/ “Grazie a tutti per l’affetto, anche a distanza”

Elenoire Casalegno, compleanno speciale in Honduras

Elenoire Casalegno è partita per l’Honduras tuffandosi totalmente nell’avventura come inviata dell’Isola dei Famosi 2024. Sempre bellissima e in splendida forma, Elenoire Casalegno sta conquistando ulteriormente l’affetto del pubblico con la sua professionalità. Sui social, la Casalegno condivide spesso foto e video delle sue giornate in Honduras presentando ai fan anche parte della redazione che lavora con lei in Honduras. Lontana dall’Italia e dai suoi affetti, Elenoire Casalegno ha così festeggiato il compleanno prima di tornare in diretta facendo l’inviata durante la dodicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2024.

Felice di tutto l’affetto ricevuto, anche a distanza, Elenoire Casalegno ha così festeggiato senza affetti, ma circondata da persone che le vogliono bene e che, nonostante, tutto, anche con i social, sono riuscite a rendere speciale il giorno del suo compleanno.

Elenoire Casalegno e i ringraziamenti per il compleanno speciale

Bellissima esattamente come quando aveva 20 anni, Elenoire Casalegno ha festeggiato in Honduras il suo 48esimo compleanno insieme alla redazione dell’Isola dei Famosi 2024 con cui sta condividendo tale esperienza. In attesa di ricevere anche gli auguri della conduttrice Vladimir Luxuria e degli opinionisti Dario Maltese e Sonia Bruganelli, la Casalegno ha voluto ringraziare tutti per il giorno speciale che ha trascorso.

“Il mio compleanno rock’n’roll. Grazie a tutte le persone che mi hanno dimostrato il loro affetto, nonostante la distanza e il fuso orario (mi avete fatto gli auguri il 27 maggio), grazie ai “nuovi amici” incontrati in questa avventura (perché di avventura si tratta!), una “produzione famiglia”, grazie a chi c’è, e chi deciderà esserci”, ha scritto.













