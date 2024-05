Elenoire Casalegno: chi è il fidanzato?/ Single dopo la fine della storia con il compagno Alessandro

Chi è il fidanzato di Elenoire Casalegno?

Da settimane in Honduras, Elenoire Casalegno, come inviata dell’Isola dei Famosi 2024, ha raccontato anche le vicende sentimentali dei naufraghi non sbottonandosi mai sulla propria vita privata. Ad un passo dalla finalissima del reality show, infatti, c’è ancora chi si chiede se Elenoire Casalegno sia fidanzata o meno. Difficile rispondere con certezza ai vari interrogativi degli utenti perché la Casalegno, sulla propria vita privata, è molto schiva e riservata. Tra le tante foto presenti sul suo profilo Instagram, ci sono solo foto in cui è sola, insieme alla figlia Swamo alle amiche. Nessun indizio che faccia pensare alla presenza di un fidanzato nella sua vita.

Intorno allo stato sentimentale della Casalegno, dunque, resta anche se pare che l’ultima relazione avuta dalla Casalegno sia stata con un organizzatore di eventi dal nome Alessandro. Tuttavia, prima della sua partenza per l’Honduras, uno scoop di Gabriele Parpiglia, ha svelato nuovi dettagli sullo stato sentimentale di Elenoire.

Fidanzato Elenoire Casalegno: le parole di Gabriele Parpiglia

Stando ad un’indiscrezione riportata da Gabriele Parpiglia prima della sua partenza per l’Honduras come inviata dell’Isola dei Famosi 2024, Elenoire Casalegno sarebbe ufficialmente single. “Elenoire Casalegno parte per l’isola in totale singletudine“, ha rivelato l’esperto. Tuttavia, intorno alla vita privata della Casalegno, resta il più stretto riserbo.

Non è da escludere, tuttavia, che qualche dettaglio in più sullo stato sentimentale della Casalegno venga a galla nel corso della dodicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2024, in onda questa sera, e durante la quale l’inviata potrebbe ricevere una piacevole sorpresa per festeggiare il suo 48esimo compleanno. Da parte sua, però, Elenoire preferisce far parlare di sè per i suoi traguardi professionali e non per la vita privata.

