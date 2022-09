Elenoire Casalegno: “Parlavo spesso con Gesù…”/ “Mi sentivo inadeguata come modella”

Elenoire Casalegno è intervenuta in qualità di ospite a “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone e andata in onda nella giornata di giovedì 22 settembre 2022. Figlia unica (“Ma mi sarebbe piaciuto tantissimo avere una sorella”), la showgirl ha sottolineato: “Il mio sogno era quello di diventare magistrato. Quando ero ragazzina, spesso mi capitava in giro per il mondo di incontrare addetti alla moda che si avvicinavano a me e mi chiedevano di lavorare come modella, però quello non era un mio sogno”.

SWAMI ANACLERIO, FIGLIA DI ELENOIRE CASALEGNO/ "Stava morendo, parto d'urgenza..."

Tuttavia, “una delle mie più care amiche, nel periodo della scuola, mi iscrisse senza dirmi nulla a un concorso per top model. Mi chiamarono e a quel punto decisi di andare a fare due chiacchiere. Ero accompagnata dai miei genitori e mi resi conto solo sul posto della grandezza del concorso: mi chiusi in una camera d’albergo e cominciai a piangere. Non volevo farlo! Come tutte le adolescenti, non ho vissuto bene la mia fisicità: ero sempre la più alta e non era un pregio, io lo vedevo come un difetto. Mi sentivo un mostro, anche per via del mio 41 di piede”.

Simone Riva, ex fidanzato di Elenoire Casalegno/ "La conquistai con una bugia..."

ELENOIRE CASALEGNO: “DA BAMBINA MI RIVOLGEVO A GESÙ”

Tuttavia, Elenoire Casalegno alla fine partecipò al contest, di cui in data odierna conserva un ricordo bellissimo: “Per tutte le ragazze presenti è stato veramente un gioco. Dopo un mese mi chiamarono per condurre un programma musicale su Italia 1, non ho mai avuto divismo ed esibizionismo. Se potessi tornare indietro, mi piacerebbe vivere un’altra vita in un altro ruolo”.

La donna ha quindi rivelato di essersi spesso sentita inadeguata in diverse fasi della sua vita e, nella solitudine della sua cameretta, da bambina avevo un amico speciale, che “si chiama Gesù: mi rivolgevo a lui, dandogli del ‘tu’ e facendo grandi chiacchierate con lui. A volte mi capita ancora oggi”. Tra i miti di Elenoire Casalegno c’è Raffaella Carrà: “Sapeva comprendere l’altro, era una donna buona e realmente interessata all’altro”.

Vittorio Sgarbi ex fidanzato Elenoire Casalegno/ "Insieme 3 mesi, ne parlano da anni"

© RIPRODUZIONE RISERVATA