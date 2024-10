Elenoire Casalegno, ospite di “Da noi… A ruota libera”, si racconta a cuore aperto: “Ho una parte romantica e sensibile. Ho sempre fatto vedere un aspetto di me e non l’altro, quello l’ho tenuto per pochi. Da ragazza lo vedevo come un segno di debolezza ma ora penso che dovremmo raccontare le nostre fragilità e debolezze. I ragazzi spesso si sentono inadeguati perché facciamo passare l’idea del supereroe, ma non è così: tutti abbiamo delle cicatrici che è giusto mostrare”. Guardando al passato, Elenoire Casalegno racconta: “Non ho rimpianti perché tutte le scelte che ho fatto mi hanno reso ciò che sono. Doveva andare così ma alcune le eviterei proprio. E forse qualcuno oggi mi sta rimpiangendo“.

Elenoire Casalegno chi è, ha un nuovo fidanzato?/ Dalla storia con Dj Ringo è nata la figlia Swami

Elenoire Casalegno: “Una persona mi ha stravolto la vita”

In passato, Elenoire Casalegno è caduta nella trappola di quello che lei stessa ha definito come un “narcisista patologico”. La conduttrice racconta a “Da noi… A ruota libera”: “Mi è capitato di incontrare un narcisista patologico, che è lontano da un classico narcisista. Sono uomini intelligenti, spesso di cultura. Mi è capitato in un momento di debolezza e queste persone ti fanno sentire la persona migliore del mondo, la più brava, la più bella. E queste persone fanno leva sulle tue fragilità. Ma la cosa buona è che quando incontri il primo, non incontri il secondo. Spesso sei stupito da questa persona, ma quando poi te ne accorgi ti ha già portato dalla sua parte. Spesso queste persone ti fanno credere che le persone a te vicino non ti sopportano, non ti tollerano… Io fortunatamente penso di essere una persona forte, poi penso di avere un angelo custode al quale spesso mi risolvo, ed è la mia nonna”.

Elenoire Casalegno a Ciao Darwin 9/ Lite imperdibile con una teen ed una sfilata mozzafiato

Parlando invece dell’aspetto professionale e di ciò che è la sua vita in questo momento, la conduttrice si dice grata di ciò che ha: “La vita è stupenda, è una meravigliosa avventura. Io credo di essere una privilegiata, faccio un lavoro che mi piace. Ci sono ovviamente aspetti belli e meno belli però il fare un bel lavoro e avere successo non basta. Io spesso mi sono sentita inadeguata perché mi sentivo diversa nei pensieri. Da bambina mi dicevano che ero un bastian contrario, ho visioni di vita diverse dalla massa, mi sentivo sbagliata”. Infine, una confessione a cuore aperto sull’amore di Elenoire Casalegno: “Da adulti si trova un equilibrio, si sta bene. E quando arriva qualcuno che ti stravolge la vita è ancor più bello di quello che immaginavi. Sono innamorata? Si dice così? Allora sì”.