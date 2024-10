Alessandro, chi è il nuovo compagno di Elenoire Casalegno: riserbo assoluto, gossip impazza

Sarà nel salotto di Francesca Fialdini, Elenoire Casalegno, la conduttrice reduce dall’esperienza come inviata nell’ultima edizione dell’Isola dei famosi. La conduttrice concederà alla padrona di casa una lunga intervista in cui si sbilancerà tra vita privata e carriera. Ed a proposito della vita privata da mesi impazza il gossip su un uomo misterioso che è sarebbe il nuovo compagno di Elenoire Casalegno. Di chi si tratta?

Stando agli ultimi rumors, infatti, da inizio anno, accanto alla speaker radiofonica potrebbe esserci un uomo di nome Alessandro, un organizzatore di eventi per il Milan Club nonché nipote della star del calcio Mario Corso. Chi è Alessandro il nuovo compagno di Elenoire Casalegno? Sull’uomo si hanno pochissime informazioni. La conduttrice tace mentre l’amica Samantha De Grenet ha confermato nei mesi scorsi che Elenoire non è più single e che accanto a lei c’è un uomo misterioso ma anche lei non si è sbilanciata più di tanto.

Elenoire Casalegno, chi sono l’ex compagno Dj Ringo e l’ex marito Sebastiano Lombardi

Nata a Savona nel 1976, la vita privata di Elenoire Casalegno non è un mistero per i siti di gossip e pettegolezzi. Dopo una relazione con Vittorio Sgarbi e J Ax, la conduttrice giovanissima conosce e si innamora del Dj Ringo, Rocco Maurizio Anaclerio. Da relazione con l’ex compagno di Elenoire Casalegno nel 1999 è nata la prima ed unica figlia dell’inviata dell’Isola dei famosi 2024 Swami Anaclerio. Successivamente ha avuto delle breve frequentazioni con Francesco Facchinetti, l’imprenditore Matteo Cambi. Dal 2002 al 2009 si lega al cantautore Omar Pedrini. Nel 2017, invece, avviene la separazione con l’ex marito di Elenoire Casalegno, l’imprenditore Sebastiano Lombardi. Adesso secondo gli ultimi rumors il nuovo compagno di Elenoire Casalegno è Alessandro. La conduttrice si aprirà sulla sua vita privata durante la chiacchierata con Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera?