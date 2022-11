Elenoire Ferruzzi “Daniele Dal Moro? È stato lui a farsi notare e…”/ “Non sono gelosa di lui e Wilma”

Elenoire Ferruzzi fa una rivelazione su Luca Salatino: “E’ la persona che…”

Elenoire Ferruzzi parla del suo rapporto con Daniele Dal Moro e Luca Salatino. Intervistata da Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli al GF Vip Party, Elenoire ha spiegato cosa hanno in comune i due concorrenti del Grande Fratello Vip. Pierpaolo Pretelli ha colto la palla al balzo mettendo in evidenza come dopo l’addio al reality Elenoire abbia dedicato parole d’amore a Daniele Dal Moro in un post sui social. A distanza di settimane, Elenoire fa chiarezza: “Ho riportato le parole che lui stesso mi disse quando era in collegamento nella casa mentre io ero in studio. All’inizio ho pensato che poteva evitare di dire certe cose ma poi riflettendo meglio ho pensato che lui volesse proteggere il nostro rapporto”.

Elenoire avverte la mancanza di Daniele Dal Moro e rivela: “Chi si avvicina a Daniele deve rendersi conto che si prende anche tutto il suo dolore e la sua sofferenza, lo si può fare solo se si è spinti da un amore grande verso di lui. All’interno della Casa credo nessuno sia in grado di farlo. È la persona che mi manca di più in assoluto”. Quando poi Soleil le fa notare che Wilma Goich ha dicharato di essersi presa una cotta per Daniele, lei ci scherza su e risponde: “Non sono gelosa di Daniele e Wilma. Comunque Wilma la conosco, è una persona intelligente, non posso essere gelosa se c’è del bene”.

Elenoire Ferruzzi era stata molto attaccata durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip per il rapporto con Luca Salatino. Elenoire non accettava che Salatino non contraccambiasse il suo sentimento e anzi pensava che lui si vergognasse ad esprimere un sentimento nei suoi confronti. Tornando al rapporto con Luca Salatino, Elenoire ha detto: “Luca è un altro tipo di persona, all’inizio è stato spiazzante. Io mi lego a persone che interiormente hanno sofferenza, dolore, questa cosa mi lega molto a loro. E Luca è un ragazzo che ha questa cosa”.

Elenoire sottolinea poi la differenza caratteriale tra Luca e Daniele: “Io e Luca eravamo in simbiosi. Ha un altro carattere rispetto a Daniele. Molto più aperto e più semplice. Ha un’estrazione sociale completamente diversa. Luca è un ragazzo buonissimo”. Soleil Sorge punzecchia poi Elenoire chiedendole se nella casa si sentiva più attratta da Luca o da Daniele: “Inizialmente ero presa da Luca e ho sofferto tanto. Daniele invece per me era trasparente. Lo vedevo troppo pieno di sé e problematico. E’ stato lui poi a farsi notare da me. Si avvicinava facendomi dei complimenti e di conseguenza mi sono lasciata trasportare da lui”.











