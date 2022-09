Elenoire Ferruzzi e Nikita al Grande Fratello Vip 7?/ Arriva la conferma, ma…

Elenoire Ferruzzi e Nikita: la segnalazione sulla presenza nel cast del Grande Fratello Vip 7

Elenoire Ferruzzi e Nikita sono tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 7? Ad ufficializzare la presenza della Ferruzzi e dell’ex concorrente di Pechino Express è la pagina Instagram “GFVipNews” che considera ufficiale la presenza nella casa sia di Elenoire che di Nikita. Tuttavia, la loro presenza non è davvero ufficiale. L’ufficialità, infatti, arriverà solo quanto l’annuncio sarà pubblicato dalla pagina Instagram del reality e, probabilmente, ciò avverrà solo il 19 settembre, giorno della prima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip. Quest’anno, infatti, il cast non sarà ufficializzato con la consueta copertina di Tv Sorrisi e Canzoni.

Per scoprire, dunque, i nomi di tutti i concorrenti bisognerà aspettare ancora nove giorni. Nel frattempo, gli unici concorrenti ufficiale sono, finora, Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Pamela Prati.

Signorini svela dettagli sui concorrenti

A confermare l’assenza della copertina di Tv Sorrisi e Canzoni dedicata al cast del Grande Fratello Vip 7 è stato lo stesso Alfonso Signorini che, in questo modo, spera di mantenere viva la curiosità del pubblico per il reality. Tuttavia, proprio sulle pagine di Tv sorrisi e canzoni ha svelato qualche dettaglio in più sui nuovi inquilini della casa di Cinecittà.

“Ci sarà il mondo dei social, del giornalismo, dello spettacolo, della canzone e dello sport. Ci sarà anche un mondo mai raccontato in un reality nella sua quotidianità. Mi piace tentare esperimenti nuovi, come l’anno scorso con la disabilità. questa volta sarà diverso, ma non mi faccia svelare di più”, ha detto Signorini.













