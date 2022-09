Elenoire Ferruzzi, ha già vinto il Grande Fratello Vip 2022?/ Ma occhio alla “vendetta” di Sonia Bruganelli..

Elenoire Ferruzzi ha già vinto il Grande Fratello Vip 2022?

Elenoire Ferruzzi dai social alla casa del Grande Fratello Vip 2022. Icona LGBT e del mondo social, Elenoire è entrata nella casa del GF VIP conquistando davvero tutti. Nella casa la Ferruzzi ha trovato tanti amici, anche se in questi giorni si è molto avvicinata a Nikita Pelizon con cui sta strigando un bellissimo rapporto di amicizia. Le due, in giardino, si sono ritrovata a parlare della loro vita commuovendosi e stringendosi in un forte abbraccio. Una bella sintonia quella nata tra le due con la Pelizon che si è complimentata con Elenoire per il suo impegno nel mondo LGBT. “Sei stata molto coraggiosa, bisogna ammetterlo e si vede che hai sofferto tanto anche tu” – sono le parole di Nikita a cui Elenoire replica così – “ho dovuto affrontare una società ostile, persone uguali a me anche ostili, ma a me non importava nulla, io avevo un fuoco, dovevo brillare, dovevo essere quello che volevo”.

Poco dopo la Ferruzzi si è confrontata anche con Sara Manfuso lasciandosi andare a dei commenti sui vipponi con cui stanno condividendo l’esperienza nella casa. Che dire: Elenoire non ha paura di mostrarsi per quella che è ” una donna plus… È chiaro che la diva di questa edizione sono io e nessun’altra. Sono un pazza scatenata”.

Elenoire Ferruzzi e il confronto con Sonia Bruganelli: ora ha una nemica nello studio

Durante la prima puntata del Grande Fratello Vip 2022, Elenoire Ferruzzi si è confrontata anche con Sonia Bruganelli. Lo scorso anno, infatti, la Ferruzzi aveva scritto su Twitter: “una ce**a presuntuosa e cattiva con un porro sul labbro che conserva per il minestrone. Sta burina”. A distanza di un anno è arrivata la replica della moglie di Paolo Bonolis: “Elenoire la seguivo dai tempi dei pettini. Visto che stiamo alla prima puntata, vorrei dire a Elenoire che mi troverà qui tra un mese quando sarà stanca e potrebbe servirle la mia immunità. Sappi che potrei essere la tua peggior nemica”.

Non solo, l’opinionista del Grande Fratello VIP ha voluto superare la cosa dicendole: “ci conosceremo e vedremo se ci piaceremo. Lei è qui dentro per una cosa importante. Può essere d’esempio per tanti ragazzi che, come lei ai suoi tempi, vivono una situazione difficile. Se anche solo uno dei ragazzi che ci guardano riuscirà a trovare il coraggio, può essere che questo porro me lo levo”. Anche la Ferruzzi si è scusata: “i termini sono stati fuori luogo e chiedo scusa per il “ce**a”. L’ho scritto io questo post, non mi tiro indietro. E comunque quel porro deve toglierlo”











