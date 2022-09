Elenoire Ferruzzi minaccia Luca Salatino “Se voglio lo faccio uscire dal GF VIP”/ Scoppia la polemica sul web

Elenoire Ferruzzi lite con Luca Salatino: “Sono due giorni che spacchi il cazz* a tutti”

In questi giorni, nella casa del Grande Fratello Vip 2022, si è consumata un’accesa lite tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino. Tutto è cominciato da alcuni atteggiamenti e gesti dell’ex tronista di Uomini e Donne, che l’attrice avrebbe frainteso e letto come interesse da parte del gieffino.

GF Vip, Elenoire Ferruzzi sta fingendo interesse per Luca Salatino? Una frase insospettisce/ Sui social…

Lo chef romano ha, però, ha negato l’interesse per Elenoire Ferruzzi la quale si è infuriata e, come riporta Novella 2000, e ha sbottato contro il gieffino: “Va bene così, ci sono abituata. Tu l’avresti detto davanti a tutti? Allora sono scema io… ho capito un’altra cosa? Sì, certo. Ho frainteso io perché sono scema. Mi stai dando della deficiente. Ma che devo inventarmi? Chiudiamo questo discorso. Perché devi dire questo? Finiscila lì e basta. Io dico quello che sento e non mi devi rompere. Mi raccomando, lui deve essere preciso e farlo sapere a tutti. Sono due giorni che spacchi il cazz* a tutti. Tu hai visto la clip perché ti sei vergognato come fanno tutti che nascondono tutto. Non sei né più né meno di uno di questi, sei uguale. Parti di rispetto ma hai fatto peggio“.

Elenoire Ferruzzi, lite furiosa con Luca al GF Vip: "Ti vergogni di me"/ Lui: "Io provarci con te? Stronz*te"

Elenoire Ferruzzi dopo il confronto con Luca: “Io lo faccio uscire dal GF Vip”

Elenoire Ferruzzi, dopo un serrato confronto con Luca Salatino, non sembra aver mandato giù la lite precedente. L’attrice sfogandosi con i suoi coinquilini minaccia l’ex tronista: “Lui deve uscire. E guarda che io se voglio lo faccio uscire, e se lo dico è così, non è che lo dico tanto per”.

Questa frase ha scatenato la polemica sul web che si è diviso tra chi disapprova il comportamento della gieffina e chi, invece, lo accoglie. Cosa succederà in puntata tra i due? Alfonso Signorini non si farà sfuggire questa clip video, quasi sicuramente.

Elenoire Ferruzzi fuori di seno: il vestito si sposa e lo spettacolo è hot/ Video e…

“Lui deve uscire. E guarda che io se voglio lo faccio uscire, e se lo dico è così, non è che lo dico tanto per” Addirittura ora minacciare di fare uscire Luca, se lei vuole, Elenoire sta esagerando.#gfvip pic.twitter.com/GenrVZuuKr — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) September 25, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA