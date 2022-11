Elenoire Ferruzzi perdona Daniele Dal Moro/ La dedica d’amore: “Vuoi proteggere il nostro rapporto”

Elenoire Ferruzzi, dedica d’amore a Daniele Dal Moro dopo lo scontro in diretta al GF Vip

Una delle concorrenti più discusse dell’edizione del Grande Fratello Vip ancora in corso è stata e continua ad essere Elenoire Ferruzzi. Nella Casa ha mostrato debolezze e forze, raccontando un passato molto complicato ma, al contempo, risultando spesso anche ‘esagerata’ nei comportamenti al pubblico a casa. Elenoire ha stretto rapporti importanti, alcuni dei quali l’hanno anche portata a prendere una sbandata. È il caso di Daniele Dal Moro per il quale ha iniziato a provare dei sentimenti molto forti.

È proprio a Daniele che Elenoire ha dedicato nelle ultime ore sul suo profilo Instagram una dedica ricca d’affetto. “’Il nostro rapporto è dentro di me e non mi interessa esternarlo qui’… qualunque sia questo rapporto tu lo vuoi proteggere ti voglio bene Bambolino”, sono state le parole dell’ex gieffina.

Elenoire Ferruzzi perdona Daniele Dal Moro e lo aspetta fuori dal GF Vip

Elenoire Ferruzzi cita proprio Daniele nella sua dedica. “Il nostro rapporto è dentro di me e non mi interessa esternarlo qui” sono le parole che Dal Moro ha detto in diretta pochi giorni fa, quando Elenoire si è detta offesa perché da lui mai citata da quando ha lasciato la Casa. La Ferruzzi si è infatti detta trascurata, probabilmente gelosa del rapporto che Daniele sta invece creando con Wilma Goich. Il gieffino l’ha però rassicurata che, anche se non la cita, lei è sempre nel suo cuore. Elenoire, d’altronde, aspetta Daniele fuori a braccia aperte, con la speranza che la loro amicizia possa continuare anche una volta finito il Grande Fratello Vip.

