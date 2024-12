Giglio si sfoga dopo l’uscita di Yulia Bruschi dalla Casa del Grande Fratello 2024

L’uscita improvvisa di Yulia Bruschi dalla Casa e dal gioco del Grande Fratello 2024 ha avuto un impatto importante su Luca Giglioli, meglio conosciuto ai telespettatori come Giglio. Tra i due ragazzi è nata una bella storia d’amore nel corso di questa avventura che si è però dovuta interrompere quando Yulia è stata chiamata a difendersi fuori dalle accuse di aggressione ricevute dal suo ex fidanzato Simone Costa.

Yulia Bruschi ha perciò abbandonato il Grande Fratello per poter organizzare la propria difesa fuori con gli avvocati, ma Giglio ha deciso di rimanere in gioco. Poco dopo la diretta, si è però sfogato con i compagni d’avventura, dicendosi furioso per l’accaduto e, soprattutto, per il fatto che la loro storia non abbia avuto la visibilità che meritava.

Giglio: “La storia mia e di Yulia meritava il palcoscenico!”

“Ieri sera a differenza di due settimane fa le ho detto e dimostrato tutto quello che si poteva permettere. – ha detto Giglio riguardo ai saluti con Yulia – È più una sensazione di amarezza, incazzatura, ed impotenza. Impotenza è la parola giusta e di non conoscenza”, ha poi aggiunto, come riportato da 361Magazine. Il parrucchiere ha dunque espresso tutta la sua rabbia per la situazione: “Mi fa incazzare tutto. Vedo Shaila e Lorenzo ce l’hanno sempre vinta, con tre persone che entrambe lottavano per la stessa persona e alla fine la persona che doveva andare a casa è andata a casa e loro sono ancora qui!” ha tuonato. E ancora “Vedo la vostra storia (Mariavittoria e Tommy) che non ha senso, e la mia era quella più naturale che si meritava il palcoscenico. E non c’è più e questa cosa mi fa incazzare tanto”, ha quindi concluso.